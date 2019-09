Estádio ainda não inaugurado sediará final do Mundial de Clubes

O Estádio da Cidade da Educação, em Doha, foi escolhido para abrigar a final do Mundial de Clubes 2019, que acontecerá durante o mês de dezembro. A Fifa anunciou, nesta segunda-feira (30), a escolha pelo local.

Com capacidade para 40 mil espectadores, o espaço ainda não foi inaugurado. Além da grande decisão, também sediará a estreia do Liverpool no torneio, na semifinal do dia 18, e a disputa pelo terceiro lugar. O primeiro jogo, aliás, é na data em que comemora-se o Dia Nacional do Catar.

"A inauguração do Estádio da Cidade da Educação marcará outro grande marco no caminho para a realização do evento principal do futebol internacional. Todos no Catar sentirão imenso orgulho quando esta obra-prima arquitetônica for apresentada no Dia Nacional do nosso país, durante o prestigioso Mundial de Clubes da FIFA e exatamente três anos antes da final do Catar em 2022", disse Hassan Al Thawadi, secretário-geral do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2022.

O campeão da Copa Libertadores - que será decidido no dia 23 de novembro e pode ser Flamengo, Grêmio, Boca Juniors ou River Plate - fará sua estreia no dia 17 de dezembro, em outro local: o Estádio Internacional Khalifa. Lá, também acontecerá o duelo pelo quinto lugar do Mundial. O espaço também fica em Doha e tem capacidade para 40 mil espectadores. Foi inaugurado em 1976 e reaberto em 2017 após obras para a Copa do Mundo de 2022.

O estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, com capacidade para 12 mil pessoas, receberá os outros jogos do Mundial de Clubes 2019.

Primeiro, a abertura, no dia 11 de dezembro, entre o Al Sadd, campeão nacional do país-sede, e o Hienghène Spor, da Nova Caledônia, representante da Oceania. Depois, o vencedor do duelo encara o Monterrey, do México.

Há ainda, pela outra chave, o confronto entre o Espérance, da Tunísia, e o campeão da Champions da Ásia, que ainda está acontecendo. O Al Sadd é um dos semifinalistas da competição continental e, caso ganhe, mudará sua estreia para a terceira partida, contra o Espérance. Assim, o jogo de abertura seria entre o Hienghène Spor e o vice-campeão asiático.