Estádios do Nordeste podem receber Copa do Mundo Sub-20 de 2021

A Arena Fonte Nova pode abrigar mais uma Copa do Mundo - desta vez, a Sub-20 de 2021. O Brasil está na disputa para sediar o torneio e, segundo o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, caso o país seja escolhido, as partidas serão disputadas em estádios do Nordeste. Apesar da declaração, ele não adiantou em quais lugares os jogos rolarão.

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (4) que, juntamente com o Brasil, estão sendo analisadas as candidaturas do Peru e da Indonésia. A desisão final deve ser divulgada em outubro, durante reunião do Conselho da Fifa na China.

Além do Mundial Sub-20 de 2021, o Brasil também tenta ser a sede da próxima Copa do Mundo feminina, em 2023. E já está confirmado para receber a Copa do Mundo Sub-17, que rolará entre outubro e novembro em Brasília, Goiânia e Cariacica-ES.