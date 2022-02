Estádios são liberados para receber 30% da capacidade do público a partir de março

Um novo decreto publicado pelo Governo do Estado no Diário Oficial do Estado deste sábado (26) autoriza que todos os estádios de futebol da Bahia possam realizar jogos com até 30% da capacidade de público.

No atual decreto em vigor, os estádios podem realizar partidas com apenas 1.500 torcedores presentes, o que corresponde a cerca de 3% do total da Fonte Nova, cuja capacidade é de, aproximadamente, 48 mil pessoas, e 4,5% do público para o Barradão, que comporta pouco mais de 34 mil torcedores.

Com a nova medida, o tricolor poderá realizar jogos com cerca de 15 mil presentes, enquanto por volta de 10 mil rubro-negros poderão torcer pelo Leão.

A novidade passa a valer a partir do dia 3 de março, e só poderão entrar nos estádios quem levar comprovante de vacinação e seguir os protocolos de segurança, como o uso de máscara de proteção facial.