Estado de São Paulo registra 10 mortes por coronavírus em 24 horas

O estado de São Paulo registrou nas últimas 24 horas mais dez mortes relacionas ao novo coronavírus, segundo informações do governo do estado. O número significa que a doença mata, em média, uma pessoa a cada duas horas e vinte minutos. Os dados, divulgados hoje (27), são da Secretaria da Saúde do estado.

No total, já são contabilizados 68 óbitos no estado em decorrência da infecção do coronavírus. No último dia 23, o total de mortes era de 30 – o que mostra que o número de óbitos mais do que dobrou em quatro dias no estado.

Das dez mortes contabilizadas hoje, quatro são homens, de 66, 67, 91 e 93 anos; e seis, mulheres (63, 63, 65, 77, 85 e 89 anos). Nove vítimas são da capital paulista e uma, do município de Guarulhos (SP).

Segundo a Secretaria da Saúde, no estado há 1.223 casos confirmados da doença.