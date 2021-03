Estado de saúde de Agnaldo Timóteo é grave; ele está na UTI com covid-19

O estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo é considerado grave, de acordo com informações de seu filho, Márcio Timóteo. Agnaldo está internado na UTI do Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, desde quarta-feira (17), após ser diagnosticado com covid-19.

No Instagram, o assessor e sobrinho de Agnaldo, Timotinho, agradeceu, em nome da família, pela corrente de orações e agradeceu à equipe médica do hospital onde o tio está internado.

“Uma imensa corrente de fé, está formada, em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde! A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas e registra um agradecimento especial para Rede Hospital Casa, que vem dedicando com a máxima excelência, o atendimento prestado ao nosso querido Agnaldo Timóteo”, escreveu Timotininho.



Em 2019, Agnaldo Timóteo estava em Barreiras, no oeste da Bahia, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Ele foi transferido do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, onde ficou por alguns dias, antes de concluir o tratamento em São Paulo. Na ocasião, o cantor ficou internado por quase três meses. Em dezembro de 2019, recuperado, Agnaldo retomou a rotina de shows.

***