Estado de saúde de turista que diz ter sido intoxicado por óleo é estável

O turista mineiro Anderson Gabriel Palmela, 38 anos, que apresentou sintomas de intoxicação após, segundo ele, ter contato com petróleo cru em uma praia de Ilhéus, no Sul da Bahia, apresentou uma melhora de seu estado de saúde nesta terça-feira (5). Ele foi internado no Hospital do Cacau nessa segunda-feira (4), quando apresentou sangue nas fezes.

De acordo com o secretário de Saúde de Ilhéus, Geraldo Magela, o turista não apresentou nenhum novo sintoma e as costas, que sofreram as queimaduras, já estão "descascando".

Ainda segundo Geraldo, o paciente já poderia ter recebido alta ainda nessa segunda, mas o hospital optou por mantê-lo isolado para controlar sua ingestão de alimentos e líquidos e observar possíveis reações.

Já sobre o diagnóstico, o secretário diz que Anderson sofreu uma queimadura de primeiro grau e não apresentou quadro de intoxicação. Ainda assim, foi internado por precaução e passou por uma bateria de exames de vários especialistas.

Não identificado

Já o enfermeiro que atendeu o paciente, Gleidson Souza Santana, acredita que o que causou as queimaduras em Anderson não foi o óleo, mas algo ainda não identificado.

Ele argumentou que não foi registrado nenhum outro caso deste tipo em todo o Nordeste, área infectada pela substância, e que no local onde o turista disse ter tomado banho não tinha sido atingido nos dias em que ele disse ter entrado no mar.

O mineiro, no entanto, conta uma versão diferente. “No momento em que eu me banhava no mar, não vi manchas de petróleo. Depois que voltamos lá, ainda no sábado, encontramos fragmentos”, disse ele, que afirmou ainda que saiu da praia com as costas sujas de óleo.

Apesar dos relatos e teorias, apenas os resultados dos exames poderão informar com exatidão o que aconteceu.

Relembre

O empresário Anderson Gabriel deu entrada no Pronto Atendimento da Zona Sul de Ilhéus na tarde do último sábado (2), com queimaduras no corpo após tomar banho de mar na Praia dos Milionários, também localizada no litoral sul. Segundo Gleidson, o paciente relatou que sentiu o incômodo ainda no mar, “que estava limpo”.

Depois de ir para casa e tomar banho, o rapaz percebeu que os sintomas pioraram. “Meu corpo começou a coçar e queimar muito no mar. Quando cheguei em casa, no banho, a água ficou escura no chão e oleosa, mas na praia eu não vi óleo. À noite, quando voltei com o secretário de saúde para mostrar onde estava tomando banho, vimos fragmento de óleo na areia”, relatou Anderson, ao CORREIO.

O empresário mineiro, que está visitando o tio em Ilhéus, deu entrada no Pronto Atendimento por volta do meio-dia de sábado (2), com o corpo marcado por manchas e bolhas. Já na segunda-feira (4), o paciente apresentou quadro de náusea e disse que começaram a aparecer sangue em suas fezes.

Apesar das investigações, o coordenador da Vigilância de Saúde afirmou que não há como relacionar o caso com a presença de óleo nas praias do Nordeste. “A partir da notificação do caso dele, que foi isolado, a Vigilância investiga e alimenta o sistema. Além disso, liga para o Centro de Toxicologia para informar sobre o caso e faz o monitoramento do paciente pelo menos uma vez por dia”, explica Santana.

Desde a chegada do óleo em Ilhéus, na sexta-feira (25), outros dois casos foram registrados, sendo um de uma voluntária que se queixou de reações inalatórias, náusea, dor de cabeça e dor de estômago, e outro de um surfista, mas ambos foram atendidos e passam bem.

“Até agora a gente não sabe ao certo quais são os sintomas. O Estado da Bahia não trabalha com petróleo, então a gente não tem equipe especializada nessa área. Seria o caso de alguém da Petrobras informar a gente como conduzir a situação. Por enquanto, estamos seguindo as orientações da Sesab e do Ministério da Saúde”, afirma Santana. A Marinha e o Corpo de Bombeiros também estão dando apoio, junto com a prefeitura municipal de Ilhéus.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier