Estado do Rio ultrapassa 100 mil casos de covid-19 e 9 mil mortes pela doença

Cento e dez dias após confirmar o primeiro caso de covid-19, o Estado do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 100 mil pessoas contaminadas pela doença: segundo boletim divulgado pela secretaria estadual de Saúde, 100.869 casos foram registrados no Estado - 3.297 confirmados nesta terça-feira, 23.

Os mortos passam de 9.000: com as 220 confirmadas no boletim desta terça, agora são 9.153. Outras 1.141 mortes estão sendo investigadas, e 78.316 pacientes já se recuperaram. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 20º do mundo com mais infectados.

Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (6.000), Duque de Caxias (383), São Gonçalo (376), Nova Iguaçu (323), São João de Meriti (180), Niterói (179), Belford Roxo (163), Magé (128), Itaboraí (118) e Mesquita (103).

Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (52.325), Niterói (5.540), São Gonçalo (4.186), Nova Iguaçu (3 051), Duque de Caxias (2.775), Itaboraí (2.213), Angra dos Reis (1.908), Macaé (1.853), Campos dos Goytacazes (1.561) e Queimados (1.546).