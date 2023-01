Estado publica resultado provisório de provas do concurso para o DPT

O Governo da Bahia publica nesta quarta-feira (11) o resultado provisório das provas objetivas para o concurso público do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que foram aplicadas em dezembro. Os candidatos poderão fazer a consulta no Diário Oficial do Estado (DOE), no canal Concursos, do RH Bahia e no site da organizadora do certame, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

O concurso para o DPT oferece 456 vagas de nível superior para os cargos de perito criminal, perito médico legista, perito odonto-legal e perito técnico, carreiras que integram o quadro de pessoal da Polícia Civil.

Com a publicação desta quarta, os candidatos terão acesso à folha de respostas das provas objetivas, podendo interpor recurso ao resultado provisório, no prazo de dois dias úteis, pelo site do Idecan.

Também foi publicado no DOE desta quarta-feira o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva do concurso da Secretaria da Educação, que ofertou 2.113 vagas para professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino.