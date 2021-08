Estado se comprometeu a implantar melhorias na Comunidade do MAM

Representantes da Comunidade do Solar do Unhão se reuniram nesta quarta-feira (18) com membros da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e da Conder para discutir reivindicações dos moradores. Na reunião, ficou decidido que as escadarias da Comunidade serão reformadas a partir de 9 de setembro. A gestão estadual assumiu também o compromisso de construir uma quadra poliesportiva, demanda antiga daquela população.

A Secult, que administra o MAM, também garantiu que moradores e comerciantes terão acesso à Prainha do MAM através das dependências do Museu. O líder do governo, Rosemberg Pinto, assegurou que irá dialogar com a Prefeitura para que seja instalado um ponto de ônibus nas proximidades da comunidade, na Avenida Contorno. A reunião ocorreu depois que os moradores do Unhão realizaram uma manifestação na terça-feira, quando o MAM foi reaberto. Na ocasião, as pessoas acusavam o MAM de racismo porque a instituição teria proibido o acesso delas à Prainha.

O Museu, no entanto, diz que o acesso estava restrito por causa da pandemia e logo será liberado. O 'baba' na praia, no entanto, já vinha sendo permitido.