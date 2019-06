Estados Unidos aplicam 13x0 na Tailândia pela Copa do Mundo

Atual campeã do mundo, a seleção de futebol dos Estados Unidos aplicou uma impiedosa goleada por 13x0 sobre a Tailândia, nesta terça-feira (11), em Reims, na França, em sua estreia no Mundial Feminino. Foi o placar mais elástico da história da competição, cuja primeira edição foi realizada em 1991.

Este resultado superou o feito obtido pela Alemanha em 2007, quando massacrou a Argentina por 11x0 em sua campanha rumo ao título mundial, garantido com uma vitória por 2x0 sobre o Brasil na decisão do torneio, realizado na China.

As norte-americanas abriram a vantagem de "apenas" 3x0 no primeiro tempo do duelo com as tailandesas, mas depois balançaram as redes por dez vezes na etapa final para aplicar a goleada recorde no torneio.

A atacante Alex Morgan, com cinco gols, foi o grande destaque do confronto, no qual Rose Lavelle e Samantha Mewis marcaram duas vezes cada. Lindsey Horan, Megan Rapinoe, Mallory Pugh e Carli Lloyd, que fechou o placar, também venceram a goleira Alyssa Naeher durante o duelo histórico.

Alex Morgan ainda igualou um recorde ao se tornar a segunda jogadora a marcar em cinco ocasiões em uma única partida de um Mundial. Ela igualou o feito de sua compatriota Michelle Akers, que fez cinco gols na vitória por 7x0 dos EUA sobre Taipei nas quartas de final da competição em 1991.

"Nós realmente viemos para o jogo querendo muito nos exibir da melhor forma. Todo gol importa neste torneio e é para isso que nós trabalhamos", ressaltou Morgan ao comentar o seu feito e também a inédita goleada da seleção norte-americana.

Suécia também vence

Este duelo em Reims fechou a primeira rodada do Grupo F do Mundial, que horas mais cedo foi aberto com a Suécia superando o Chile por 2x0, em Rennes, com gols de Kosovare Asllani e Madelen Janogy no final do segundo tempo.

Tricampeã do mundo, com os títulos obtidos em 1991, 1999 e 2015, a seleção dos Estados Unidos é a maior vencedora da história da competição e voltará a campo no próximo domingo, quando enfrentará as chilenas no estádio Parque dos Príncipes, em Paris No mesmo dia, suecas e tailandesas medirão forças em Nice.

No outro confronto realizado nesta terça-feira pelo Mundial da França, a Holanda derrotou a Nova Zelândia por 1x0, em Le Havre, com um gol de Roord, nos acréscimos do segundo tempo. O duelo fechou a primeira rodada do Grupo E, que foi aberto na segunda-feira com o Canadá superando Camarões, também por 1x0, em Montpellier.