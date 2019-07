Estados Unidos e Inglaterra se enfrentam na Copa do Mundo

Após dois dias sem jogos, a Copa do Mundo feminina de futebol volta com tudo. Nessa terça-feira (2), a partir das 16h, a cidade de Lyon, na França, recebe o jogo entre Estados Unidos e Inglaterra, pela semifinal do torneio. Quem vencer irá esperar o vencedor do encontro entre Holanda e Suécia, que se enfrentam na quarta-feira (3).

Tricampeã mundial, a seleção americana entra como favorita para seguir na busca por mais um título. A equipe, por sinal, confia nos gols de Alex Morgan e Megan Rapinoe, que já marcaram cinco vezes cada e lideram a lista de artilheiras do Mundial ao lado da inglesa Ellen White.

Se o histórico recente se confirmar, o embate no estádio Parc Olympique Lyonnais tem tudo para ser recheado de gols. Os Estados Unidos possuem o melhor ataque da Copa, com 22 marcados em somente cinco jogos. A Inglaterra vem logo atrás, com 11.

A defesa da equipe tricolor também se destaca, afinal, foram só dois gols sofridos, justamente nas últimas duas partidas: vitórias de 2x1 sobre França e Espanha.

Treinador da Inglaterra, o ex-jogador Phil Neville está confiante em derrubar o favoritismo dos EUA e sair de campo com a classificação. “A única maneira de voltarmos para casa é como vencedores”, disse o comandante, para depois finalizar.

“Temos que desenvolver essa mentalidade de vencedora. Não quero que digamos que não há pressão sobre nós. Temos que ser ainda mais corajosos”.