Estados Unidos vencem Irã e pegam a Holanda nas oitavas da Copa

Irã e Estados Unidos fizeram um confronto direto por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Coube a Pulisic marcar e dar a classificação para o time americano, na vitória por 1x0, nesta terça-feira (29), no estádio Al Thumama. Com o resultado, a equipe do técnico Gregg Berhalter avançou para o mata-mata com o segundo lugar do Grupo B.

Os Estados Unidos agora voltam a entrar em campo no próximo sábado (3), às 12h, para enfrentar a Holanda no estádio Internacional Khalifa. A Laranja Mecânica se classificou em primeiro do Grupo A, após derrotar o Catar por 2x0, também nesta terça.

Os americanos foram melhores na primeira metade do jogo, criando oportunidades e não dando chances ao Irã. A superioridade foi tanta que os Estados Unidos tiveram oito finalizações na etapa, contra zero dos rivais.

Aos 37 minutos, a atuação da seleção foi premiada: McKennie lançou para Dest, que deu assistência, de cabeça, para Pulisic mandar para o fundo das redes. Os EUA ainda viram um gol de Weah já nos acréscimos da etapa, mas o lance foi anulado por impedimento.

Já o Irã só conseguiu sua primeira finalização aos 6 minutos do segundo tempo, quando Ghoddos cabeceou por cima do travessão, com perigo. O mesmo jogador voltou a aparecer aos 19: Gholizadeh rolou para o meio, Taremi tentou carrinho e a bola sobrou para Ghoddos. O jogador bateu firme, só que foi para fora.

O Irã pressionou bastante nos momentos finais. Aos 47, após cobrança de falta, o zagueiro Pouraliganji cabeceou com muito perigo, raspando a trave do goleiro Turner. O marcador, porém, estacionou no 1x0 e deu a vaga aos Estados Unidos.