Estadual 2021 começará apenas 4 dias após o fim da Série A

A CBF anunciou nesta quarta-feira (19) o novo calendário do futebol no Brasil em 2021. Segundo a publicação, a disputa dos times começará no dia 28 fevereiro, com a disputa dos campeonatos estaduais. A data é muito próxima da conclusão da temporada 2020, que acontece dia 24 de fevereiro, com a 38ª rodada do Brasileirão da Série A. No total serão 16 datas disponíveis para que as federações realizem os campeonatos locais.

O Brasileirão da Série A também começará na sequência, no dia 30 de maio, uma semana após o fim dos estaduais. Já a Copa do Brasil, que também terá 16 datas e é dividida em oito fases, começará no dia 10 de março e se estende até 27 de outubro.

As Séries C e D começam no mesmo dia da primeira divisão e têm previsão de serem concluídas nos dias 21 e 14 de novembro, respectivamente. A Série B começa um dia antes, 29 de maio, e vai até o dia 27 de novembro.

O calendário dos times será interrompido no mês de junho, quando será realizada a Copa América, que foi adiada neste ano por conta da panmenia de coronavírus. A competição de 11/06 até 11/07. Esse será o único momento em 2021 que os clubes terão descanso dessa maratona de jogos, visto que, com o início apertado do calendário, os clubes não farão pré-temporada e os atletas já tiraram suas férias em abril de 2020.

Existe a possibilidade de, caso Bahia e Vitória voltem a montar um elenco de transição, que esses jogadores iniciem a preparação para os estaduais enquanto os dois clubes disputam o Campeonato Brasileiro. O que dá para confirmar é que, ao contrário de 2020, a torcida da dupla Ba-Vi não terá saudade de assistir um jogo dos times.

Confira todas as datas do calendário 2021 da CBF

- Início da temporada: 28/02

- Campeonatos Estaduais: 28/02 a 23/05 (16 datas)

- Supercopa do Brasil: 10/03 (jogo único, entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil da temporada de 2020)

- Copa do Brasil: 10/03 a 27/10 (16 datas, em oito fases)

- Campeonato Brasileiro Série A: 30/05 a 05/12 (38 datas)

- Campeonato Brasileiro Série B: 29/05 a 27/11 (38 datas)

- Campeonato Brasileiro Série C: 30/05 a 21/11 (26 datas)

- Campeonato Brasileiro Série D: 30/05 a 14/11 (26 datas)

- Eliminatórias para a Copa 2022: 25/03 e 30/03; 03/06 e 08/06; 02/09 e 07/09; 07/10 e 12/10; 11/11 e 18/11 (5 períodos)

- Copa América: 11/06 a 11/07 (31 dias)

- Final da temporada: 05/12

- Início do Período de Férias: 06/12