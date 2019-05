"Estamos exatamente onde queremos estar com a China", diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender no Twitter a sua estratégia de negociação comercial com a China. "Estamos exatamente onde queremos estar com a China. Lembrem-se, eles quebraram o acordo conosco e tentaram renegociar. Levaremos dezenas de bilhões de dólares em tarifas da China", disse Trump.

O presidente afirmou ainda que compradores norte-americanos de bens chineses sujeitos a tarifas de importação podem produzi-los nos EUA ou comprá-los em países não tarifados.

Trump também voltou a indicar que vai compensar produtores rurais pela ausência chinesa das compras dos EUA.

"Em seguida, gastaremos (igual ou melhor) o dinheiro que a China pode não mais gastar com os nossos Grandes Produtores Patriotas (Agricultura), o que é um pequeno porcentual do total de tarifas recebidas, e distribuiremos os alimentos a pessoas famintas em nações ao redor do mundo!" afirmou.