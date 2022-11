'Estamos mortos. É um golpe muito duro', diz Messi após derrota

A Arábia Saudita surpreendeu na manhã desta terça-feira (22) e conquistou uma vitória inesperada sobre a Argentina, uma das favoritas, por 2x1, na estreia da Copa do Mundo. O resultado, de virada, fez a festa dos brasileiros, que lotaram a internet com memes. Mas, claro, foi muito lamentado pelos hermanos. Principalmente pelo astro Lionel Messi.

Um dia antes da partida, o atacante confirmou que essa seria sua última edição do Mundial, e se mostrava confiante para buscar o título. Mas, com a derrota, o tom do discurso mudou. O craque usou palavras fortes para expressar a tristeza pelo revés.

"Estamos mortos (arrasados). É um golpe muito duro. Não queríamos estrear dessa maneira. Queríamos vencer, para dar tranquilidade. Esse momento é de focar na fortaleza, na união do grupo. É o momento de estarmos mais unidos do que nunca", disse Messi, que faz sua quinta Copa do Mundo.

"Agora é passar tranquilidade. Foi um golpe muito duro, uma derrota dolorida. Temos de seguir confiando em nós. Vamos tentar ganhar do México para ver como fica (o grupo)", completou.

No estádio Lusail, Messi abriu o placar em cobrança de pênalti, aos 10 minutos. A Argentina ainda teve três gols anulados em um primeiro tempo tranquilo. Mas, no segundo tempo, os sauditas viraram, primeiro com Al-Shehri e depois com um golaço de Al-Dawsari.

"Tivemos situações de gols e começamos a ter muitas situações de impedimento. Caímos no erro de acelerar demais. Sabíamos que eles jogariam com a linha alta. Aceleramos um pouco. Depois, começamos a desordenar, perder o funcionamento, perder o meio", analisou o argentino.

"O gol tão cedo nos confundiu. Não encontramos o jogo que vínhamos demonstrando por muito tempo. Quando foi passando o jogo, com o resultado contra é mais difícil", completou.

A Argentina volta a entrar em campo no sábado (26), às 16h, para encarar o México, pelo Grupo C.