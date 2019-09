'Estamos no caos do começo', diz Pierre Lévy sobre avanços da internet

Quem for pra conferência do filósofo francês Pierre Lévy nesta terça-feira (10), no Teatro Castro Alves, não vá buscando uma resposta certeira sobre quais são Os Sentidos da Vida, tema da Temporada 2019 do projeto Fronteiras do Pensamento Braskem. "Essa não é minha especialidade", avisa ele, que no entanto admite se colocar diante da questão.

Lévy ganhou projeção internacional nos anos 1990, quando lançou livros como A Inteligência Coletiva (1994) e Cibercultura (1997), em que analisava questões suscitadas pela internet quando a rede de computadores ainda estava nascendo. Para seguir falando dos objetos de sua pesquisa e "não decepcionar ninguém", o filósofo conduzirá a conferência a partir de três temas centrais: linguagem, comunicação e internet.

"Em vez de responder qual o sentido da vida, vou dizer como nós, humanos, fazemos para construir esse sentido. A ideia é refletir sobre essa ferramenta extraordinária que é a linguagem, que nos permite contar, perguntar, dialogar e também agir sobre a realidade extralinguística", explicou ele durante conversa com jornalistas na manhã desta segunda-feira (9), no Wish Hotel da Bahia.

Para o filósofo, é preciso pôr em perspectiva alguns temores e avaliações negativas em torno do poder transformador da internet. No caso do poder dos algoritmos e das fake news em um país como o Brasil, idem. "É preciso recolocar essas questões. Lembrar que não somos feitos biologicamente para ler e escrever, e sim para falar. Eu tenho uma má notícia para vocês: digo coisas muito boas sobre a linguagem, mas com ela veio também a mentira e o erro. Lembram do ditado? Errar é humano! Nossa capacidade de se enganar, e também de mentir, continuará existindo, como sempre existiu, mesmo antes da internet", avalia.

É, nesse sentido, que a educação ganha centralidade em suas reflexões. "A solução para esses problemas é que desde a escola primária ensinemos e aprendamos que há uma diversidade de fontes, com interesses específicos, para as quais devemos olhar com cuidado e criticidade a fim de progressivamente construir um modelo de mundo, e melhorá-lo continuamente", acredita.

Devemos manter nossa fé! Vamos continuar otimistas! Trabalhemos pela educação e pela iluminação, sem imaginar que a manipulação irá desaparecer

Vinte e cinco anos depois de lançar A Inteligência Coletiva, no qual apresentava pontos positivos do advento da internet, ele segue mantendo o otimismo. "Muitos leram como uma predição, e não era. As pessoas que controlam a revolução digital não são pessoas que pensam a inteligência coletiva, elas têm um modelo de negócio baseado na publicidade. Então, é necessário dar aos clientes aquilo que eles têm vontade de ver. Isso é que vai produzir dinheiro. Se você entende isso, você vai e dá um like em conteúdos que não são apaixonantes pra você, de modo a confundir o algoritmo e fazer com que a informação que chega até você seja mais variada e diversa. O algoritmo é muito burro", adverte.

Em suas reflexões, costuma pensar a história em um fluxo de longa duração. É assim, que se livra de certa ansiedade comum aos tempos de incertezas. "Não esqueçamos que estamos bem no início dessa revolução. Há 20 anos, havia menos de 1% da população mundial conectada à internet. Hoje, temos cerca de 60% conectada. Essa mudança toda aconteceu em menos de uma geração. Estamos no caos do começo", pondera, ao elencar as possibilidades de educação à distância e gratuita, a manutenção de vínculos afetivos através das redes sociais, dentre outros benefícios.

Algoritmos

Em texto publicado recentemente em seu blog, Pierre Lévy questiona se a inteligência artificial vai ser capaz de assumir o poder.

O texto é derivado menos de uma crença dele de que isso seja possível, e mais da frequente pergunta sobre o quão poderosos são os algoritmos. Para ele, a discussão deve começar pelo entendimento de que os algoritmos são resultado do trabalho de equipes, que podem estar bem ou mal intencionadas. "Os grandes princípios da ética algorítimica são a transparência, a justiça, a ausência de viés, a responsabilidade, o respeito à vida provada, que são princípios válidos para qualquer coisa, não são específicos dos algoritmos. Não há nada de especial nisso, a nãoser que imaginemos que eles são autônomos...", afirma.

Os algoritmos são burros porque, segundo o filósofo, exigem manutenção constante para operar de forma consistente. "Eles não têm nenhum poder sobre si mesmos. É como a história das armas ou do carro que se envolve em um acidente. É a pessoa por trás que promove aquela morte, não é o objeto em si. É ela quem deve ser responsabilizada. Claro que tudo isso pode e deve ser regido por regras éticas, pela cultura, pela legislação", diz.