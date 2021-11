Estampa vichy retorna com força no Verão

O Verão vai ter um toque retrô graças a essa print charmosa que tem nome francês. A estampa vichy foi assim batizada porque no início do século passado era largamente produzida na cidade francesa de Vichy. Apesar de parecer ter uma origem nobre, se tratava de um tecido bem popular, usado no trabalho no campo, nas roupas simples para o verão, assim como nas casas. E não se tratava de uma estampa , mas sim de um padrão alcançado pelo entrelaçamento de fibras coloridas em algodão barato. Uma adaptação popular para o xadrez produzido na Inglaterra e exportado para a Europa, que já existia desde o século XVII.

Porém, sua escalada fashion aconteceu nas décadas de 50 e 60 do século XX, quando a musa francesa Brigitte Bardot usou peças em vichy nos figurinos de seus filmes mais famosos: Deus Criou a Mulher (1956), Quer Dançar Comigo? (1959) e Vida Privada (1962). Estava então estabelecida uma conexão entre o padrão com um jeito de vestir sexy, casual, sempre com o frescor do verão. Até hoje essa aura retrô permanece associada a nossa estrela do editorial. Nas nossas produções apostamos no charme vintage , porém atualizando com um ar mais street.



Da praia

É possível usar a estampa vichy em todos os looks de verão, aplicada a roupa de banho dá ainda mais charme. Escolhemos o maiô (que fácil vira body) com um camisão de linho usado como saída de praia. O chapéu arremata a produção.

Descombinada

Bolsa e saia com a mesma prit só que em versões diferentes? Rola sentimento, sim! Trouxemos o ar romântico com a saia longa, mas equilibramos com a casualidade da camiseta e do tênis.

Rolezeira

Shortinho,top e um boné. E está pronto o uniforme para o rolé com as amigas. Tudo coordenado pelos tons candy. As argolas e a bolsa baguete dão os toques finais.



Ficha técnica:

Foto: Caio Diniz (@caiodiniz1)

Produção de Moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amara)

Beleza : Daí Alves (@daialves4)

Modelo: Lara Beatriz (@larabtz) da Model Club Agency(@modelclubagency)

Todos os looks são da Renner Shopping Barra (@lojasrenner)

Agradecimento: Villa San Luigi (@villa.sanluigi)