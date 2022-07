Estampas lúdicas trazem diversão e estilo aos looks

Animais fofinhos, super heróis, grafismos, letras orientais e muito cor. Está valendo tudo para colocar mais diversão em uma produção de moda. A melhor aposta é investir nas estampas lúdicas, que remetem à estética retrô, ao universo das revistas em quadrinhos e aos desenhos animados. E não se intimide, camisetas, moletons e segundas peles com essa pegada não saem de moda. Tornam-se aqueles itens que quebram com comum e trazem de imediato um elemento fashion único. Não sabe por onde começar? A dica é escolher aquela camiseta com uma print inusitada e partindo dela você pode misturar com algo mais neutro ou até clássico. Não vai ter erro! Se joga sem medo e confere nossas produções.

Fofo

Quem resiste a um ursinho meigo e engraçado? Ele é a peça chave desse moletom que com uma legging preta já faz bonito com pouco. Óculos de armação branca e saltão arrematam o visú.

Poderosa

Vermelho e animal print fazem uma bela dupla. Por isso, escolhemos a camiseta com logo da Mulher Maravilha, mais short no mesmo tom combinados com a parka estampada.

Oriental

A caligrafia de países asiáticos, como China e Japão, são puro design. Aplicadas nessa blusa segunda pele trazem uma autenticidade para o conjunto jeans rosa. A bolsa baguete laranja entra para trazer mais cor.





FICHA TÉCNICA:

Fotos: Caio Diniz (@caiodiniz1)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Carina Santana (@santacarii)

Todas as peças são da Renner Shopping Barra (@lojasrenner) com exceção da parka animal print, que está disponível no Brechó da Betty (@brechodabetty)