Estão abertas as inscrições para 300 vagas gratuitas em curso de ginástica rítmica

A Casa de Ginástica da Bahia (Cagiba) , em Lauro de Freitas, está com inscrições abertas para o Projeto de Ginástica Rítmica 2023, que vai atender até 300 atletas com idade de seis a 19 anos. A ficha de pré-inscrição está disponível aqui. As inscrições vão ficar abertas até o número de vagas ser atingido, como explica Evélin Lobo, coordenadora da Casa de Ginástica.

Na ficha de pré-inscrição para o Centro de Treinamento de Base e Alto Rendimento, os interessados vão responder a questões como: nome completo, número de documentos, endereço, nome de responsáveis, qual o turno que deseja para frequentar as aulas de ginástica rítmica e os dias.

“A pré-inscrição é uma etapa inicial de garantia de vaga. Teremos quatro turmas para cada grupamento por idade: de seis a oito anos; de nove a 12 anos; de 13 a 15 anos; e 16 a 19 anos. Assim que as turmas forem formadas, a Cagiba irá divulgar as listas das turmas através do próprio instagram, do site da Federação, além de informar pelo e-mail cadastrado no formulário pelos solicitantes”, disse Evélin.

Após a divulgação das listas, os contemplados deverão levar documentos (cópia do RG ou certidão, comprovante de residência, matrícula escolar e cartão de vacinação) na sede da Cagiba, que funciona no Ginásio do Aracuí, localizado no Parque Jockey Clube, conforme será informado. As turmas vão ser distribuídas para treinamento em dias de segundas e quartas-feiras, e terças e quintas-feiras, nos horários matutino e vespertino.

A Casa da Ginástica da Bahia é um projeto gratuito, desenvolvido pela Federação Bahiana de Ginástica, com o apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Sudesb e Setre em parceria com a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por meio da Setrel. Informações podem ser acompanhadas pelo Instagram @fbginastica. Dúvidas podem ser respondidas pelo telefone (71) 9 8432 – 8888.