Estátua em homenagem a Daniel Alves é inaugurada em Juazeiro

Foto: Reprodução

Uma estátua em homenagem ao jogador Daniel Alves foi inaugurada nesta terça-feira (8) em Juazeiro, cidade natal do atleta. Esculpida pelo artista Léo Santana, a inauguração da obra contou com a presença do prefeito Paulo Bomfim e das irmãs de Daniel. Atualmente no São Paulo, o jogador baiano é o recordista mundial com 40 títulos conquistados.

"Hoje é um dia muito especial para mim, já que acabo de receber uma homenagem linda, não pela estátua ou qualquer coisa supérflua, e sim por me sentir muito orgulhoso de sair de Juazeiro, de sair de Umbuzeiro do Salitre e representá-los pelo mundo", comemora o atleta.

