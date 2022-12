'Estava na nossa mão e escapou', lamenta Casemiro após eliminação

Após a eliminação do Brasil diante da Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo, o volante Casemiro, uma das referências técnicas e de liderança da equipe, lamentou a derrota da equipe e o fim do sonho do hexa. O jogador comentou sobre a derrota nos pênaltis na saída do campo.

"Todas as derrotas são dolorosas, quando se tem um objetivo, quando se tem um trabalho quatro anos para esse momento. Porém, é difícil encontrar palavras. Mas assim, é levantar a cabeça, vida que segue. Estamos tristes e tenho certeza que todos demos o melhor, a gente fica chateado, principalmente pela forma que foi. Estava na nossa mão e escapou. É um momento difícil. Mas temos que ter tranquilidade e seguir", afirmou o meia.

Ao ser questionado pelo 'tabu' de ser eliminado por seleções europeias desde a Copa de 2006, quando caiu para a França nas quartas, Casemiro minimizou esse fato e disse que o confronto contra equipes da Uefa é comum de acontecer conforme a competição vai se 'afunilando'.

Com o andamento da Copa você acaba jogando contra seleções europeias. Vai afunilando, vão passando mais europeias e jogamos contra eles. Não tem isso de “sempre perder para equipes europeias”, a gente vem fazendo um grande trabalho, com um bom ambiente. Mas agora é levantar a cabeça e vida que segue”, continuou.

Agora, resta a Casemiro e ao elenco do Brasil focarem na Copa de 2026. Aos 30 anos, o volante afirmou que não pode ter certeza que vai atuar no próximo Mundial, mas disse que não pensa nisso agora: "Eu tenho 30 anos. Sempre tem a garotada, mas eu vivo meu melhor momento da carreira, estou feliz no meu clube [Manchester United]. Precisamos ver porque agora chega um novo treinador, se vai me convocar, quem vai convocar… precisa ter respeito. Mas é difícil de falar, não temos que pensar nisso agora. Temos que pensar com tranquilidade agora", finalizou.