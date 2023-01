Estelionatário é preso em hotel de luxo em Itacaré

Um homem foi preso em flagrante após aplicar um golpe em um hotel de luxo, no município de Itacaré, no sul da Bahia. Os funcionários do estabelecimento estranharam a ostentação do hóspede em tão poucos dias e acionaram a Delegacia Territorial da cidade, que identificou o golpe, nessa segunda-feira (16).

“Ele gastou a quantia de R$ 13 mil em três dias. Ao solicitar os dados, identificamos que o cartão que ele estava utilizando era clonado de uma vítima do Rio de Janeiro”, explicou o titular da DT/Itacaré, Ricardo Ribeiro.

A namorada do autor também foi conduzida para unidade policial, porém foi ouvida e liberada por não ter conhecimento da fraude. O custodiado segue na carceragem da DT, no aguardo da audiência de custódia.