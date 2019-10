Estilista baiano faz imersão em ateliê de Portugal

Vencedor da primeira temporada do Salvador Fashion Race, ao lado da influencer Iasmine Fernandes, o estilista Alex Milanny, criador da marca Abanto, está em Portugal, desfrutando do prêmio do reality, uma imersão no ateliê da designer de moda Juliana Herc, mentora da atração. Alex ganhou um mês de vivência no espaço da baiana, onde faz visitas técnicas diárias. “Estou como um observador de criação da coleção nova de Juliana”, explica.

Alex ganhou um mês de vivência no espaço da baiana, onde faz visitas técnicas diárias

Alex Milanny começou cedo na moda, por volta dos 11 anos, quando usava as bonecas das primas como base das roupas que fazia. “Iam de biquínis a vestidos de noiva. Caixas e mais caixas de sapato cheias de roupas de boneca, feitas com retalhos de tecidos de uma vizinha que costurava e ficavam escondidas embaixo da cama”, conta. Adolescente, Alex parou de fazer as roupas por conta de preconceito. “Sofri muito por fazer roupas, ainda mais de bonecas. Que isso não era coisa de homem. Por não suportar as piadinhas, me desfiz das roupas e parei de fazer”, relata.

Máquina de costura

No fim da adolescência, o estilista usou o dinheiro que estava juntando para comprar um notebook e acabou adquirindo uma máquina de costura. “Passando na frente de uma loja e vi uma máquina dessas domesticas brancas, muito bonita, fui em casa peguei todo dinheiro que tinha e voltei. Comprei a máquina e levei nas costas”, conta. Sem saber costurar nem ter nenhum curso disponível, Alex começou a costurar sozinho, até que teve a ideia de ir a um brechó comprar roupas usadas e desfaze-las para tentar copiar a modelagem.

Vivência no Porto foi prêmio por vitória em reality

“Em 2012, resolvi entrar na graduação de moda, mas graças a toda loucura eu já tinha muita bagagem vinda de ser autodidata e de erros e acertos. Próximo do fim do curso, tínhamos que criar uma marca e uma coleção e surgiu a Abanto, inspirada nos Les Sapeurs, grupo de homens do congo”, explica. O trabalho de conclusão de curso deu tão certo que Alex continuou como a marca.

Alex Milanny já vestiu Denny Denan e fez o figurino da banda de Margareth nos 30 anos de carreira dela. Há três anos, integra o time de estilistas do Afro Fashion Day. ”Trabalhar com moda em salvador é a realização de um sonho e a continuidade de uma história”, avalia. “Trabalhar com estética ajudou e muito a levantar minha autoestima e segurança, no momento em que consegui melhora eu consegui ajudar outras pessoas a passarem pelo mesmo processo”, conclui.

AWO AIYÉ (segredos da terra)

Looks da coleção AWO AIYÉ (Foto: Willian Kamilo)

Em 2019, a Abanto lançou a coleção inspirado do olubajé, festa feita em reverência ao rei da terra Omolú (obaluaiyé). Todas a peças foram pensadas em estampas e cores que poderiam ser usadas pelo orixá dessa festa e os modelos quase todos pensados para pessoas da religião ou simpatizantes irem ao ritual. “A coleção chega cheia de cor e muitas estampas, trazendo alegria e ao mesmo tempo a seriedade de um Deus que ama o sol”. A locação das fotos foi no terreiro Guerebetã Gume Sogboadã, em Itapuã.