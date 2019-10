Estilista baiano Isaac Silva estreia na SPFWn48

Na Bahia, sexta-feira é dia de vestir branco. E foi com essa energia e com a coleção intitulada Acredite no Seu Axé (frase que já virou bordão de sua marca) que Isaac Silva fez sua estreia na SPFWn48, numa passarela adornada com folhas de arruda e sal grosso (para atrair boas energias e espantar o mau olhado). Sob os gritos de clientes, admiradores e uma legião de pessoas que acompanha a trajetória do estilista baiano, a coleção se desenrola em looks monocromáticos brancos que vestiu um casting bastante diverso.

(Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) (Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite)

(Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) (Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite) ( Zé Takahashi / Ag. Fotosite)

Vestidos longos e curtos, em tecidos fluidos e transparente ou em crochê, macacões, jaquetas estampadas com a famosa frase e peças bordadas com búzios fazem o desfile do criativo que, com certeza, vai agradar seus fervorosos clientes. A modelo Rojane Fradique fechou o show junto com a “influencer” Loo Nascimento! Foi uma bela estreia (e com muito axé).

*O produtor de moda e artista plástico Fagner Bispo assina a curadoria de moda do Afro Fashion Day

As baianas Rojane Fradique e Loo Nascimento fecharam o desfile