Estilista cria imagens que refletem o minimalismo do momento

O grande impacto da pandemia tem sido a mudança na nossa forma de viver, de nos relacionar com a natureza, com nós mesmos e com os outros. O momento que estamos passando é um convite para reavaliação de muitas prioridades, atitudes e até o consumo. A moda não está ilesa a isso tudo.

O estilista baiano Aládio Marques (@aladiomarques) tem usado o período de desaceleração provocada pela quarentena para refletir sobre questões pessoais. “Estou quebrando muros, pouco a pouco, e entendendo mais sobre meu interior. Um ato de amor próprio e de autoafirmação. Meu primeiro desbloqueio foi me enxergar de uma maneira mais amável, o que me levou a pensar: o que me faria mais feliz comigo mesmo?", questiona. E a resposta chega: "Juntar meu trabalho com meu bem estar pessoal”, conta.

E foi dessa vontade que nasceu esse manifesto fashion, feito a partir de imagens de moda concebidas por ele mesmo. O estilista também é o próprio o modelo do editorial, fotografado dentro de sua casa, pelo fotógrafo Lucas Assis (@assislucas). A proposta é defender uma moda minimalista, valorizando a alfaiataria atemporal, cores leves e tecidos orgânicos como o linho e um menor impacto na natureza. Essa combinação reflete sua vida profissional, na qual os tecidos e cortes se entrelaçam criando novas texturas e formas. Os discos de madrepérola, brincos e colares dourados, usados no styling, remetem à sutileza da religião de matriz africana.

“O poder de mudar os processos começa por nós, produtores. Não podemos exigir e nem colocar a responsabilidade total no consumidor final, pois não cabe somente a ele ter essa consciência sustentável. Cabe também a nós, produtores, sermos parte desse processo", explica Aládio. E você, já pensou em como quer ver a moda no futuro? Qual o seu papel em todo esse ciclo? Confira as imagens poéticas que são uma chamada à reflexão.