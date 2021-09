Estilo comfy se renova com alfaiataria e praticidade esportiva

A palavra de ordem para a moda neste momento é conforto. Desde o começo da pandemia de covid-19, o ato de vestir pede descomplicação e liberdade para o corpo. Roupas que restrinjam o movimento ou representem qualquer esforço maior para vestir vão sendo deixadas para trás. Mas, agora, para dar ainda mais estilo às composições comfy, o caminho fashion é a aliança com a alfaiataria e itens do vestuário sportwear. Tops fitness, tênis com grandes solados, tons vibrantes, bonés e elementos utilitários casam em perfeita sintonia com modelagens amplas e cortes generosos para os corpos. Tudo em equilíbrio certeiro como propomos neste editorial.

1. Amplo e leve

Se o clássico combo blazer e calça ganham modelagens amplas e tecido fluido, nada como um top fitness mais tênis com solado bem volumoso para dar o tom contemporâneo. O óculos laranja acrescenta um top divertido.

2. Ajustados

O tom lavanda reinará no verão. Investimos em uma bermuda com pregas nesta tonalidade e o seu shape larguinho recebe o ajuste certo do cinto utilitário. A camisa de linho com punhos que parecem de jaqueta ganha sobreposição de top preto. O boné faz dupla com a bermuda.

3. Do momento

O jeans wide leg é uma febre fashion, significa literalmente perna ampla e parece uma pantalona. Porém, possui a cintura alta com corte reto no quadril e pernas muito largas. Escolhemos uma para ser o destaque dessa produção e Ele ganha a companhia de top e camisão na mesma estampa vichy. O chapéu bucket laranja oferece mais um ponto de cor.

Fotos Caio Diniz (@caiodiniz1) Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) Modelo Maria Isabel (@marialrosa) da Agência 40 Graus Bahia (@40grausbahia) Looks da Abx Contempo (@abxcontempo) e The Finds (@thefinds) Agradecimento Pasta em Casa (@pastaempasta)