'Estou aqui por acreditar no projeto político de ACM Neto', diz Zé Ronaldo

Anunciado como coordenador da campanha de ACM Neto (União Brasil), o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, afirmou que seu interesse é usar sua experiência para ajudar a Bahia. A novidade foi anunciada por Neto em evento na manhã desta quarta-feira (10), em Feira de Santana.

"Minha experiência de vida, não tem porque duvidar. Meu compromisso com ele é o de melhorar a Bahia, defender a Bahia e defender os baianos", afirmou Zé Ronaldo. "Acredito nesse projeto, entendo que ele é o melhor candidato ao governo da Bahia", acrescentou. "Estou aqui por acreditar no projeto de ACM Neto".

No discurso, Zé Ronaldo disse que não tem porque mudar. “Eu moro nessa casa política há exatamente 53 anos. Eu acredito que você vai ser um grande governador. Acredito no sucesso do seu governo. E se eu acredito, por que eu vou me transformar? Por que vou mudar a minha vida depois de todos esses anos? Por que eu me transformar em outro homem? Eu sou o Zé Ronaldo. Fui ontem, sou hoje e serei amanhã”, enfatizou. “Vamos à luta, vamos ao trabalho. Obrigado a todos”, encerrou o ex-prefeito de Feira de Santana.

(Foto: Divulgação)

Em sua fala, Neto enfatizou que a história política de José Ronaldo vai ajudar muito. “Zé terá um papel fundamental na nossa campanha. E se Deus me der a oportunidade de me eleger governador do estado, Zé Ronaldo será o meu braço direito na condução da política da Bahia ao meu lado. Do primeiro, ao último dia do governo. E quando eu digo ao meu lado, é colado comigo na tomada de decisões”, afirmou.

Ele também destacou a importância dele para Feira de Santana. “Feira de Santana é a razão principal da vida de Zé Ronaldo. Ele mudou a vida de Feira de Santana. Permitiu que a cidade vivesse uma história totalmente diferente nos últimos anos. Projetou essa Feira de hoje. Cidade moderna, que cresce, que alavanca o desenvolvimento de toda essa região. Não há ninguém que possa governar o estado da Bahia sem ter um olhar prioritário e dedicado ao município. Feira de Santana será uma prioridade absoluta para a nossa gestão e eu quero dizer a vocês que, além do meu compromisso, isso vai acontecer com a presença de Zé Ronaldo ao meu lado no Governo do Estado da Bahia”, avaliou.

O ato contou com a presença de diversos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, além de outras lideranças políticas de todo o estado. Entre eles, estavam presentes Bruno Reis (União Brasil), prefeito de Salvador; Zé Cocá (PP), presidente da UPB e prefeito de Jequié; o prefeito de Milagres, Cezar de Aderio (PP); os deputados federais Leur Lomanto Jr. (União Brasil), Paulo Azi (União Brasil), Marcelo Nilo (Republicanos) e Dayanne Pimentel (União Brasil).

(Foto: Divulgação)