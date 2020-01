‘Estou bastante ansioso, será minha estreia solo’, diz Bell Marques

Essa será a primeira vez de Bell Marques no Festival de Verão (FV), depois de 14 edições à frente do grupo Chiclete com Banana. No último show do FV que fez antes de seguir em carreira solo, em 2013, o cantor revela que já sabia que aquela era sua despedida da banda, mas não podia compartilhar com ninguém. Em entrevista ao CORREIO, o cantor relembra momentos marcantes e fala da apresentação que fará no domingo (2): “Sempre é tempo de uma primeira vez”. Confira.

No Festival de Verão de 2013, ainda à frente do Chiclete com Banana, você disse: “Hoje é um dia de muita comemoração. São 15 anos do Festival de Verão e só ficamos de fora uma vez”. Como será voltar ao evento com sua já consolidada carreira solo?

Caramba, é muito tempo de história! Fico feliz que o Festival de Verão tenha resistido, se adaptado e continue realizando uma entrega tão bacana para o público de Salvador, para o turista que nos visita e para todo o Brasil, que assiste pela TV.

Estou bastante ansioso, será minha estreia no evento em carreira solo. Pra você ver como a vida não cansa de nos surpreender nunca. Sempre é tempo de uma primeira vez, mesmo depois de tantas experiências vividas!

O que o público vai ver de diferente e o que se mantém com a essência de antigamente?

O Bell Marques de hoje não é diferente do Chiclete com Banana em sua essência. Minha história e a da banda serão sempre interligadas. O que muda é que, hoje, tenho mais espaço para experimentar, fazer o que sempre quis, brincar mais e isso me deixa muito feliz. É um Carnaval, sem dúvida. E é isso que sempre gostei de fazer, seja no palco ou no trio.

O que o FV representa para você?

É uma grande vitrine da capacidade que o baiano tem de sediar e, mais importante do que isso, realizar um evento desse porte, para todo o Brasil assistir.

Acho que [o FV] mostra uma Bahia que respeita todos os ritmos, que dá espaço a todos os gêneros no palco e uma Bahia que é musical em sua essência e que sabe trabalhar muito bem.

Qual é a memória afetiva mais marcante que você guarda do FV?

Esse último ano do Chiclete no evento foi muito marcante pra mim. Na minha cabeça, eu já sabia que, na edição seguinte, se participássemos, não seria junto. Na minha cabeça, a decisão já estava tomada. Foi um misto de emoções, tinha gosto de despedida que eu não podia compartilhar com ninguém.

Algumas pessoas defendem que o FV é o esquente do Carnaval. Concorda? Como será seu show?

Sem dúvida, é um teste pro Carnaval, seja de repertório, seja do clima do público. Não tenho um repertório muito definido. A gente tem ali uma série de canções da minha carreira e de outros artistas, que são puxadas a depender da energia de quem está ali curtindo. Minha banda é que sofre, porque é tudo no susto!

Portabilidade é sua aposta para o Carnaval e vem com a assinatura de Alexandre Peixe e Beto Garrido, compositores responsáveis por sucessos como como ‘Voa Voa’ e ‘Quero Chiclete’. Pode nos falar sobre a relação com eles?

Engraçado que eles me deixaram órfãos por um bom tempo! (risos) Mas, me mandaram recentemente essa música e, na hora, senti que tinha a ver comigo, que lembrava outros grandes sucessos que eles escreveram pra mim. Tem uma essência ali que os fãs também sentiram como se fosse nossa. E música é isso. É sentimento, acima de tudo, ainda mais no Carnaval.

