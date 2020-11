'Estou cansado de ser o problema do clube', desabafa Lionel Messi

Lionel Messi não gostou das críticas feitas pelo ex-assessor e tio de Antoine Griezmann, Eric Olhats, que acusou o astro argentino de implantar um "regime do terror" no Barça. Ao voltar para a Espanha, depois dos compromissos com sua seleção pelas Eliminatórias, o camisa 10 desabafou no aeroporto e rebateu o ex-agente do atacante francês.

"Estou cansado de ser sempre o problema de tudo no clube", disparou o astro.

Messi: "Já estou um bocado cansado de ser sempre o problema de tudo no Barcelona." pic.twitter.com/mIRNnQsVps — B24 (@B24PT) November 18, 2020

A declaração de Eric Olhats aconteceu em entrevista à revista France Football. Ele também chamou Messi de "imperador e monarca" e disse que o argentino "não gostou da chegada de Antoine". O agente foi o responsável por descobrir Griezmann e encaminhá-lo para testes na Real Sociedad, mas não trabalha com o francês desde 2016.

"Antoine foi para um clube onde Messi tem os olhos em tudo. Ele é imperador e monarca e não gostou da chegada de Antoine. Sua atitude foi deplorável e o fez se sentir mal. Sempre ouvi Griezmann dizer que com Messi não teve problemas, mas nunca o contrário. É o regime do terror. Ou você está com ele ou está contra ele", falou Olhats.

Griezmann tentou amenizar a polêmica e, pouco depois da entrevista com Eric vir à tona, postou uma foto nas redes sociais com Messi.