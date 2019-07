'Estou com as expectativas lá em cima para esse Garota Vip', afirma Safadão

Toda vez que aporta, em algum canto, com o Garota Vip, Wesley Safadão faz um pedido aos fãs: que levem seus óculos de sol. Afinal, a festa, não acaba até que o dia seguinte amanheça. E ainda há uma tradição: quando o relógio marca 5h da manhã, o cantor começa a cantar a música homônima.

Neste fim de semana, o público de Salvador poderá curtir essa experiência de ver o nascer do sol ao som, ao vivo, de Safadão. O artista traz mais uma edição do projeto à capital baiana, neste sábado (20), às 20h, no Parque de Exposições. Dilsinho, Parangolé e Simone e Simaria comandarão shows na noite, que será encerrada com o anfitrião em uma apresentação com mais de 3h de duração.

A festa Garota Vip só termina depois que o dia seguinte amanhece

(Foto: Ederson Lima/Divulgação)

"Vai ser um sábado para lá de especial. Muitos convidados, os hits que a galera mais gosta... Estou com as expectativas lá em cima para esse Garota Vip”, comemora o artista.

“Gosto demais da conta de me apresentar na Bahia, sempre sou muito bem recebido e a energia e alto astral do povo é contagiante”.

Safadão: 'vai ser um sábado para lá de especial'

(Foto: Ederson Lima/Divulgação)

Para embalar tantas horas de espetáculo, o repertório tem que ser especial. O que o cantor incluirá nele? “Ultimamente, os fãs estão pedindo muito as músicas do meu novo projeto "TBT"”, comenta. Esss é o álbum em que o cearense resgata sucessos de quando era o vocalista da banda de forró Garota Safada.

Convidados

O cantor Dilsinho será o primeiro a subir no palco da festa. No repertório, ele promete músicas do DVD "Terra do Nunca", lançado no início deste ano - como os hits "Pouco a Pouco", "Péssimo Negócio" e "Trovão".

Dilsinho abrirá as programações da edição 2019 do Garota Vip Salvador

(Foto: Fábio Rocha/TV Globo)

Voz de "Abaixa que é Tiro", eleita música do Carnaval 2019, Tony Salles e sua banda, Parangolé, chegam logo em seguida.

“Participar do Garota Vip é uma alegria! Safadão é um amigo querido e poder dividir o palco com ele, em um evento dessa grandeza, vai ser inesquecível. Estou em casa, né? Além disso, a grade está massa e a ansiedade, a mil por hora. Se preparem que iremos incendiar a festa”, fala Tony.

Tony Salles, líder do Parangolé: banda será a segunda a subir ao palco

(Foto: Mateus Ross/Divulgação)

Depois, é a vez da dupla de irmãs Simone e Simaria. “Levaremos a nossa nova turnê "Aperte o Play" para Salvador. O show está lindo, repleto de grandes sucessos da nossa carreira e, claro, musicas deste novo trabalho. Vocês não podem perder”, afirma Simone.

“Estamos muito ansiosas. É sempre uma alegria cantar em Salvador para esse público que nos recebe sempre com muita alegria e amor. O festival também é incrível! O público ama o formato”, completa Simaria.

Simone e Simaria antecedem o show do anfitrião; dupla levará para o evento turnê "Aperte o Play"

(Foto: Fábio Rocha/TV Globo)

“Todos são artistas consagrados e dispensam muitos comentários. São feras no que fazem e será um prazer tê-los comigo nesse festival”, diz o anfitrião.

Dilsinho e Simone e Simaria, aliás, também farão shows no Garota Vip do Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto - assim como Zé Neto e Cristiano e Dennis DJ. Durante sua apresentação no evento, Wesley Safadão gravará seu próximo DVD.

Apesar do artista afirmar que reservará músicas inéditas para a apresentação carioca, ele garante: “o público de Salvador poderá sentir a energia do que estar por vir”.

Serviço:

Quando: 20 de julho;

Onde: Parque de Exposições (Av. Paralela);

Horário: 20h;

Ingressos: R$ 60 | R$ 120 (pista); R$ 130 | R$ 260 (front stage); R$ 180 | R$ 360 (Área Vip Open Bar) - em segundo lote até esta sexta-feira (19);

Vendas: Salvador Tickets, Pida!, Balcões de Ingressos e site salvadortickets.com.br;

Classificação: 16 anos na Pista e Front Stage; 18 anos na Área Vip Open Bar;

Estacionamento: valor – R$ 20,00 (carro ou moto) – Estacionamento 1, com acesso pela Av. Luís Viana Filho – Paralela / Estacionamento 2, com acesso pela Av. Dorival Caymmi – Itapuã.