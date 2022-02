'Estou mais para João Gilberto que Carnaval', diz o cantor baiano Péri

Péri lançou seu primeiro disco, A Cama e a TV, há 25 anos. De lá pra cá, o cantor e compositor baiano gravou outros nove álbuns, incluindo o mais recente, Eu e o Tempo, que chegou ontem às plataformas. Na sua discografia, não há sequer vestígios da música carnavalesca. Por isso, não é fácil imaginar que aquele criador de canções suaves e de voz contida tenha começado a cantar em cima do trio, quando a indústria da axé music dava seus primeiros passos.

"Em 1986/87, cantei na banda Pike. Comecei cantando em barzinhos, da mesma forma que outros da minha geração, como Daniela Mercury e Ricardo Chaves. E o caminho natural em Salvador era ir cantar em trio", lembra Péri. Mas numa terça-feira de Carnaval, ainda durante a festa, ele viu que aquela vida não era pra ele. Se deu conta de que está "mais para João Gilberto que para o Carnaval", como ele mesmo diz.

E aí resolveu se entregar de vez à MPB, mesmo sabendo que o mercado do Carnaval era promissor: "Eu não queria ir contra minha natureza. Parti então para cantar no circuito alternativo de Salvador, no Icba, Acbeu...". Em 1991, decidiu ir morar em São Paulo, para se arriscar de vez na música.

Mas, embora tenha mudado de CEP, manteve-se vinculado à Bahia. Vem sempre aqui e tem ótimas lembranças dos 26 anos que morou em Salvador. Tanto que a primeira canção do novo trabalho, que dá nome ao álbum, tem um tom autobiográfico, das lembranças da infância na Bahia.

A música Eu e o Tempo é um xote lento, gostoso de ouvir, com a sanfona de Joquinha do Acordeon, que tem o talento para a música no sangue: é sobrinho de Oswaldinho do Acordeon, que já gravou com Péri. A sanfona só entraria em uma canção, mas o trabalho de Joquinha conquistou o compositor, que resolveu incorporá-la a mais cinco ou seis faixas.

Na primeira música, Péri lembra, com alguma nostalgia, de quando frequentava um terreiro com a mãe, no bairro da Federação, quando tinha cinco ou seis anos. "O tempo nunca cresceu/ Muito menos eu", diz a letra. "Os terreiros eram lugares abertos e tinha uma árvore do tempo no quintal. Aquilo, para mim, aos cinco ou seis anos, foi uma descoberta".

A sanfona está até no reggae Meu Sangue é Vermelho. "É uma sanfona romântica. Escolhi o reggae porque ele é bom para protesto e a letra fala de autoafirmação, igualdade, tolerância... o reggae propicia uma letra mais política", justifica.

O Ouro e a Madeira, um clássico do repertório de Ederaldo Gentil, ganhou um regravação que mostra as qualidades de Péri também como intérprete. Perdeu a roupagem de samba que a consagrou e tornou-se uma canção bem lenta, o que permite ao ouvinte ficar mais atento à poesia irretocável de Ederaldo.

Se a intenção de Péri nesta faixa era homenagear uma geração de compositores baianos, cumpriu muito bem a tarefa. "Queria celebrar o tempo de Batatinha, Ederaldo, Riachão... eles são grandes compositores. Mas o show business não tem consideração ao talento do compositor", reclama.

O Poderoso Chefão nos cinemas de Salvador. Só que não...

Há uns dois meses, este jornalista vibrou ao saber que, finalmente, poderia assistir a O Poderoso Chefão numa telona, afinal, um épico como aquele tem que ser visto assim. É que o primeiro filme da saga da família Corleone ganhou uma versão remasterizada e, para celebrar os 50 anos do lançamento, o longa de 1972 está de volta aos cinemas. Pois bem: chega o grande dia e... olha a decepção! Nada de estrear em Salvador... Está em outras capitais, mas os cinéfilos soteropolitanos não tiveram a mesma felicidade. Então, se você quer celebrar este aniversário de meio século da saga dirigida por Francis Ford Coppola só lhe resta recorrer ao streaming. A trilogia com Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro e outras estrelas está na HBO Max e no Telecine Play. Ok, não tem o mesmo impacto de ver na telona, mas, já que é feriadão... que tal aproveitar para rever os três filmes? Afinal, é daquelas produções que, quanto mais você assiste, mais você percebe os detalhes e, principalmente, as relações entre os personagens. Decifrar aquela árvore genealógica e o jogo de traições exige muita atenção. Mas, se preferir, pode esperar mais 50 anos e, quem sabe, quando o filme completar o centenário, ele aporta nas telas baianas? Eu estarei com 95 anos. Passa rápido, né?

Cinema com descontração. E, principalmente, informação

Cinema na Varanda é um podcast que, como qualquer outro que você ouve por aí, reúne uma turma de cinéfilos para bater um papo leve e descontraído sobre cinema. Ok, mas, então, qual a novidade dele ou o diferencial para outros? É que o Cinema na Varanda não é apenas uma reunião de pessoas que ligam o microfone sem um roteiro e têm aquela conversa dispersa e que às vezes parece interminável, como muitos outros podcasts que a gente ouve por aí. Os "varandeiros" Chico Fireman, Cris Lumi, Michel Simões e Tiago Faria realmente têm autoridade para falar do assunto e, embora criem um clima descontraído e irreverente, não deixam a informação de lado. Se não conhece, experimente começar ouvindo o episódio 313, Varanda Awards 2021, em que o quarteto escolhe os melhores filmes do ano passado. E o melhor: eles analisam e premiam sem preconceito, seja um grande blockbuster de orçamento milionário ou uma pequena produção independente do cinema vietnamita.