'Estou preparado para jogar', avisa uruguaio Nicolas Dibble

O ataque do Vitória ganhou um reforço para a estreia na fase de grupos da Copa do Nordeste. Treinando na Toca desde o dia 28 de novembro, quando a pré-temporada foi iniciada, o uruguaio Nicolas Dibble finalmente poderá estrear com a camisa vermelha e preta.

Regularizado na quinta-feira (19), ele está apto para o jogo das 17h30 de sábado (21), contra o Santa Cruz, no Barradão. "Estou muito contente de estar aqui e estou preparado para jogar", avisou o jogador durante a apresentação oficial realizada nesta sexta-feira (20).

"Estou já há quase dois meses trabalhando com o técnico João Burse. Me sinto muito bem e com muita vontade", completou o atacante, que atua no futebol brasileiro pela primeira vez. "Eu gosto do jogo do Brasil e gostaria de atuar aqui".

Nicolás Dibble tem 28 anos e foi revelado pelo Plaza Colonia, do Uruguai. Ele passou ainda por Peñarol e Gimnasia, da Argentina, antes de retornar ao Plaza Colonia, clube que defendia desde 2019. Na última temporada, ele marcou dois gols em 35 jogos. "Eu sou um jogador muito rápido e busco a bola sempre".

Dibble foi relacionado pela primeira vez pelo técnico João Burse em meio a uma turbulência. Após um empate e duas derrotas no Campeonato Baiano, o Vitória está sob pressão. O atacante aproveitou os microfones para pedir o apoio da torcida rubro-negra. "Sei que o Vitória tem uma torcida muito grande e peço a ela que apoiem o trabalho e os jogadores, pois vai ser muito importante ter ela aqui", disse.