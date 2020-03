'Estou sem comer doce há um ano', revela Fernanda Gentil em entrevista

A apresentadora Fernanda Gentil contou, em entrevista à revista Women's Health, contou que não come doces há um ano, e que ação surgiu depois de uma promessa. "Não sou chocólatra. Agora, por exemplo, estou sem comer doce há mais de um ano pagando uma promessa. Conversei com o povo lá de cima e posso sorvete e açaí. Vivo à base de promessas, né?”, brincou.

Mas não são apenas os doces que fazem parte das promessas de Fernanda: “entrei no SporTV com promessa, parei de fumar com promessa”, completou.

Na conversa, a jornalista falou sobre o procedimento estético que fez nos seios após o nascimento do Gabriel, seu filho. Tirei peito depois que amamentei. Era uma coisa que me incomodava muito. Depois que amamentei, por apenas 20 dias porque Gabriel não conseguiu mamar, meu mamilo foi no umbigo e eu falei: 'Chega!'. Aquilo me incomodava muito esteticamente".