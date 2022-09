Estrada de barro e buracos é requalificada e entregue em Cajazeiras

As obras que estavam sendo realizadas na Rua São Lucas e na Praça Wilson Pereira, em Jaguaripe I, na região de Cajazeiras, foram concluídas. A prefeitura fez uma cerimônia de entrega, nesta sexta-feira (9), e apresentou o resultado das intervenções. A estrada de barro, matagal e buracos foi substituída por asfalto, com sistema de drenagem, iluminação em LED, pavimentação e sinalização de trânsito. O investimento foi de R$ 5 milhões.

A prefeitura precisou fazer também uma contenção de encosta com 1.648 m² de solo grampeado. Todo o trajeto possui 693 metros de extensão e duas faixas de rolamento, com três metros de largura cada uma. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a entrega e disse que a nova via vai reduzir o tempo de deslocamento dos moradores, ligando o bairro à Avenida 29 de março, e dará mais conforto e segurança aos motoristas.

“É uma via que vai permitir colocar transporte público. Os moradores, antes, tinham que dar uma volta, vindo pela Estrada Velha do Aeroporto e, agora, vão poder acessar o bairro com mais facilidade. A prefeitura vem investindo em obras de mobilidade em toda a cidade, seja no Centro, seja nos bairros mais distantes”, afirmou.

Praça foi entregue junto com nova via (Foto: Betto Jr/ Secom)

Já a praça Wilson Pereira Rodrigues, situada na Rua A, recebeu parque infantil, composto por uma gangorra, uma amarelinha, um balanço, uma escorregadeira e um cercado em eucalipto. A academia de saúde possui diversos equipamentos e a praça tem também guarda-corpo em eucalipto, banco em pré-moldado e grama natural. O espaço possui mais de 1 mil m² de área e o investimento total é de R$ 405 mil. A obra foi de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal).

Bruno Reis afirmou que, desde 2021, a Prefeitura concluiu intervenções em mais de 60 vias da capital baiana. Pouco mais de 30 obras do tipo estão em andamento na cidade – a Estrada do Curralinho (Stiep), ligação Avenida Gal Costa até Pau da Lima, Rua Professor Sabino Silva (Jardim Apipema), Rua Beira Rio de Cima (Periperi) e Rua Estrada do Cassange (Cassange) foram alguns exemplos citados.