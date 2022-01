Estrangeiro é preso com 13 kg de maconha em Guanambi, no centro-sul da Bahia

Um homem natural da República Dominicana, país do Caribe, foi detido com 13 quilos de maconha, divididos em 21 tabletes, na cidade de Guanambi, no centro-sul da Bahia. A apreensão foi realizada durante rondas da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Os militares patrulhavam no Terminal Rodoviário de Guanambi, no bairro de Belo Horizonte, na tarde de sábado (8), quando perceberam que o nervosismo de um homem com a presença da guarnição. De acordo com o comandante do batalhão, tenente-coronel Arthur Mascarenhas Fernandes, foi realizada a abordagem imediatamente.

“Durante as buscas, as equipes encontraram 21 tabletes de maconha dentro de uma mochila. Ao ser questionado, ele disse que tinha saído com as drogas do estado de São Paulo, tendo como destino o município”, contou o comandante.

Ele e os materiais foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) da cidade, onde foi autuado por tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça.