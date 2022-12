Estreante em Copa, Fabinho lamenta lances desperdiçados no ataque

Apesar da derrota por 1x0 para Camarões na tarde desta sexta-feira (2), a Seleção Brasileira mostrou em campo um bom volume ofensivo com jogadores como Martinelli, Antony, Rodrygo e Pedro. Mas o baixo aproveitamento no ataque foi destacado pelo volante Fabinho, que ganhou sua primeira oportunidade de disputar uma partida de Copa do Mundo - e começando como titular.

Na saída do gramado, o camisa 15, que substiuiu Casemiro, lamentou que o Brasil tenha tido um desempenho melhor que Camarões, mas tenha perdido tantas chances em uma só partida. "Nós criamos muitas chances, jogamos melhor do que eles, mas em jogos assim, se você não matar, os adversários só precisam de uma chance. E foi o que aconteceu. Não foi uma derrota que nos eliminou, mas fica de aprendizado. Não podemos perder tantos gols, saímos com a sensação de que poderia ser melhor", disse o volante.

Fabinho ainda ressaltou a competência que Camarões teve na execução dos contra-ataques e elogiou os jogadores mais ofensivos, como os atacantes Chuopo-Moting e Aboubakar, autor do gol camaronês.

"O objetivo era terminar em primeiro lugar e jogar os três jogos bem, impondo nosso futebol, e acredito que fizemos isso. Mas no jogo de hoje sabíamos que eles tinham jogadores perigosos, que eram bons nos contra-ataques e que os jogadores ofensivos eram muito bons. Nossa equipe é experiente, a gente não esperava ter essa derrota, mas já que aconteceu vamos pensar nisso, ter mais cuidado e ser mais assertivos na frente", completou o meia.

A próxima partida da seleção será contra a Coréia do Sul, pelas oitavas de final da Copa, nesta segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974.