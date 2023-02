Estreante, Léo Condé lamenta 'vacilos' do Vitória em empate com o Jacuipense

Na estreia do técnico Léo Condé, o Vitória cometeu velhos erros e não passou de um empate por 1x1 com o Jacuipense, na tarde deste domingo (12), no Barradão, pelo Campeonato Baiano. O Leão saiu a frente com gol de Diego Torres, mas não resistiu e viu Welder deixar tudo igual na segunda etapa.

Após a partida, Léo Condé analisou a postura do Vitória. Para ele, o time começou bem, mas tomou decisões erradas no ataque e não conseguiu manter a estratégia de sufocar o Jacuipense no campo de defesa.

“Primeiro lamento muito o resultado, a expectativa de todos era conseguir uma vitória, mas infelizmente não veio. No meu entendimento fizemos um bom primeiro tempo, com bom volume de jogo, pressionando a equipe deles e ao mesmo tempo tirando a arma deles que era o contra-ataque. A nossa linha de defesa teve uma postura muito boa, setor de meio com Léo e Rodrigo Andrade, o Gegê aproximando do Diego Torres conseguiram fazer boas combinações”, iniciou ele antes de completar:

“Faltou, talvez, um pouco de tranquilidade perto da área para fazer as melhores escolhas. A gente estava conseguindo chegar nos 30 metros finais, mas pecando no último passe. Na bola que a gente acertou, o Léo fez um ótimo passe, achou Diego e fizemos o gol”.

De acordo com o treinador, o trabalho agora será o de corrigir algumas falhas apresentadas, principalmente no sistema defensivo. O empate em casa faz o Vitória não depender das próprias forças para se classificar no estadual. Com 11 pontos, o Leão está na quinta colocação e tem apenas mais um jogo no Baianão.

“No intervalo conversamos, voltamos no mesmo volume, mas o time sentiu um pouco. Baixamos um pouco as linhas de marcação, a proposta não era essa, era continuar pressionando o adversário. É claro que é muito difícil fazer isso o jogo inteiro, a equipe sentiu e permitiu ao adversário circular a bola na nossa área. Quando a gente retomou o controle do jogo, foi quando saiu o escanteio, numa segunda bola, algo que temos que corrigir. É inadmissível tomar um gol daquele jeito. Isso é de uma equipe que está sendo reformulada. Vamos tentar, com o pouco tempo de treino, corrigir”, explicou.

Reforços

Léo Condé foi questionado sobre a chegada de reforços para a equipe. Durante a entrevista ele lamentou não ter no elenco outro jogador com características semelhantes às de Rodrigo Andrade, que foi substituído. O treinador afirmou que espera por novas peças para a sequência da temporada e lembrou que além do Baianão o Vitória precisa focar na Copa do Nordeste e na Série B.

“A gente sabe que tem toda uma temporada pela frente, o torcedor está sentido, o time ir para essa situação na última rodada, mas tem a Copa do Nordeste e principalmente visualizando a Série B. Temos uma base boa, mas temos que encorpar, isso está sendo conversado internamente e espero que o quanto antes a gente consiga encorpar o elenco”, garantiu.

O Vitória vai deixar o Campeonato Baiano de lado por um momento. O time só jogará pelo estadual agora no dia 26, quando receberá o Barcelona, no Barradão. Na próxima quarta-feira (15), o compromisso será pela Copa do Nordeste. O Leão visita o Sergipe, no estádio Batistão, em Aracaju.