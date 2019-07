"Estrear esse disco nesse palco é benção", diz Liniker sobre show no TCA

Em meio a uma movimentada turnê internacional, Liniker e os Caramelows voltam a Salvador para apresentar Goela Abaixo, segundo disco de carreira do grupo que despontou em 2015 como uma dos grandes nomes da nova cena musical brasileira. Naquele ano, a banda liderada pela cantora soul de voz vigorosa atraiu a atenção dos internautas com os sucessos do EP Cru, que viralizaram em uma série de vídeos postados no YouTube. No ano seguinte, lançaram um disco completo, Remonta, gravado via financiamento coletivo.

É depois de alguns anos de estrada e muito shows, que Liniker e os Caramelows chegam com o trabalho mais recente ao TCA, onde se apresentam hoje. "Nós passamos um longo período estreando o disco fora do Brasil, e com o coração cheio de saudade não víamos a hora de voltar pra poder trocar com nosso público daqui e reafirmar esse calor. Eu sempre ouvi falar coisas lindas do TCA, então poder estrear esse disco nesse palco é benção", comenta Liniker, 23 anos, para quem Salvador é sinônimo de energias recarregadas.

E será preciso. Afinal, em menos de uma semana voltam à Europa para dar prosseguimento à turnê internacional. Além de Salvador, fazem mais dois shows em São Paulo nesse intervalo. A turnê, que começou em abril e vai até outubro, além de passar por vários países da Europa, passa ainda pelo Uruguai, Colômbia, Estados Unidos. "É corrido, mas voltar pro Brasil é muito bom", garante ela.

Com a Bahia, a relação vem sendo "adubada" de tempos em tempos. "Gosto de me sentir à vontade aí e gosto de me imaginar morando também. Toda vez que vou é um mergulho profundo pra dentro e fora de mim, sou muito grata por cruzar artisticamente com baianxs que me apresentam e influenciam tantas coisas", conta.

Contemplado em edital da Natura Musical, Goela Abaixo foi concebido na estrada e, assim, absorve todo sentimento provocado pelas circunstâncias na temática, como saudade e amor. Repleto de influências da música baiana, misturadas ao soul, blues e uma pitada de R&B, o álbum nasce da “vontade de dizer o que precisa ser dito”, afirma Liniker, numa referência ao título provocativo do álbum. Entre as 13 faixas, uma canção inédita do baiano Giovani Cidreira e muitas participações, incluindo as presentes no coro de Goela, com a baiana Josyara, Juliana Strassacapa de Francisco, El Hombre, Tássia Reis, dentre outras.

Questionada se alguma das participações ou inspirações baianas presentes no disco serão convidadas pro palco, Liniker responde sem hesitar: "Seria uma honra ter a Rumpilezz no show. Fica o convite". Isso porque, qnquanto produziam o disco a Orkestra Rumpilezz não saía de seus ouvidos. “O som deles tem esses vários naipes. Esse som groovado, pra frente. Um som que você sente que é vivo e tem a impressão que quase consegue tocar. Essas foram as maiores influências do Goela”, revela a cantora.

Tour, lançamento de clipe, volta pro Brasil... tudo muito emendado. Intimidade é um presente pra nos lembrarmos de nós e das coisas simples que modificam o nosso gesto. Minha parceria com Linn já é de muito tempo, estamos escrevendo nossas histórias juntas - Liniker, sobre clipe de Intimidade

Serviço: Teatro Castro Alves (Campo Grande). Hoje, às 21h. Ingressos: R$ 120 | R$ 60 (Setor 1); R$ 100 | 50 (Setor 2); R$ 80 | R$ 40 (Setor 3); R$ 60 | R$ 30 (Setor 4). Clube Correio: desconto de 20% sobre a inteira. Vendas na bilheteria do TCA, nos SACs Barra e Bela Vista e site ingressorapido.com