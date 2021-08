Estreia de Messi: onde assistir, horário e escalações de Reims x PSG

O Paris Saint-Germain visita o Reims neste domingo (29) pela 4ª rodada do Campeonato Francês. Líder com nove pontos e 100% de aproveitamento, o PSG vive a expectativa da estreia de Messi, que foi relacionado para a jogo, assim como Neymar e Mbappé, este em processo de negociação para deixar o clube rumo ao Real Madrid. O Reims é o 12º e empatou os três jogos anteriores. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

A partida terá transmissão da ESPN Brasil.

Horário

O confronto será no estádio Auguste Delaune, na cidade de Reims. A bola rola a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Trio MMN?

Apesar de ter convocado os três atacantes, o técnico Mauricio Pochettino não confirmou se todos eles serão titulares. "Messi, Neymar e Mbappé vêm treinando bem. Nós vamos analisar a possibilidade dos três jogadores atuarem juntos. Não sabemos se eles irão atuar juntos contra o Reims", disse o treinador em entrevista coletiva. Não seria surpresa se tanto Messi, por ter sido contratado há apenas 19 dias, quanto Mbappé, por estar em negociação com o Real Madrid, começassem no banco de reservas.

Prováveis escalações

Reims: Rajkovic; Gravillon, Faes e Abdelhamid; Foket, Cassama, Munetsi e Konan; Cafaro e Kebbal; Touré. Técnico: Óscar García

PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Gueye, Verratti e Wijnaldum; Messi, Mbappé (Icardi) e Neymar. Técnico: Mauricio Pochettino