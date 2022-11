Estreia do Brasil teve esquenta com churrasco e feijoada no Catar

O relógio batia meio-dia quando algumas dezenas de torcedores fantasiados, pintados e vestidos de verde e amarelo já estavam presentes no 900 Park, em West Bay, distrito comercial de Doha. Havia chegado o dia da tão aguardada estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Mas, faltando 10 horas para a partida começar (no fuso local, o jogo seria às 22h), o que fazer? Os brasileiros sabiam bem essa resposta.

O fluxo de chegada da torcida canarinha só aumentava. Ainda estava sendo transmitido o jogo entre Uruguai e Coreia do Sul no telão (apenas o 2º do dia), e o ambiente já estava cheio. Torcedores de diversos locais do Brasil e do mundo se juntaram para fazer o “esquenta”.

Axé, samba, batucada e cânticos de exaltação da história do Brasil em Copas e de provocação aos argentinos, tudo isso acompanhado de feijoada, churrasco e regado à cobiçada cerveja, que tem venda proibida no perímetro dos estádios.

Quatro horas antes da partida, boa parte da torcida iniciou o trajeto rumo ao Estádio de Lusail, onde o Brasil venceu a Sérvia por 2x0. A multidão tomou conta das plataformas de metrô e o barulho era ensurdecedor, a ponto de os seguranças e funcionários do metrô se renderem: posaram para fotos e filmaram o cenário.

Para o paulista Conrado Macedo, a experiência de viver esta Copa do Mundo está sendo especial, principalmente devido às distâncias menores e uma maior possibilidade de encontrar “todo tipo de torcedor”.

“É a minha primeira Copa e está sendo muito legal. A gente encontra uma galera mais festeira aqui, de outras culturas ali, mas esse é o diferencial desta Copa”.

Sobre a ausência de bebida alcoólica nos estádios, Conrado minimizou: “No hotel em que a gente está ficando, tem bebida alcoólica. Consegui beber também no Fifa Fan Fest. E não achei tão caro”, comentou o brasileiro que mora nos Estados Unidos há 24 anos.

Na Fan Fest, único local da Copa onde a cerveja com álcool é liberada, o preço pago por 500 ml é de 50 riais cataris, equivalente a R$ 73. No caso do torcedor que vive nos EUA, equivale a aproximadamente US$ 14.

O empresário goiano Murilo Brito arrumou uma maneira de ingerir bebida alcoólica no estádio, mas, além de ter um custo altíssimo, ainda assim teria que seguir algumas exigências. É que ele comprou o ingresso na modalidade Hospitality, que prevê serviço de buffet e open bar inclusos.

“Para nós brasileiros, é uma experiência difícil. Já fomos em três Copas e esta é a mais diferente. A bebida faz falta no estádio e, por isso, optamos por essa categoria de ingresso, que nos permitia beber até duas horas antes da partida e uma hora depois”, explicou Murilo. O preço desse luxo? Cada ingresso custou em torno de R$ 6 mil.

No entanto, há quem acredita que a presença ou ausência de bebida alcoólica não interfere no ânimo da torcida. O acreano Lucas Callegari, de 28 anos, acredita que a animação da torcida não depende da bebida.

“Eu acho que a animação está dentro da gente. Claro que a galera que curte bebida, está sentindo um pouquinho de falta. Mais dificuldade, tem que ir ao hotel, pagar mais caro, mas essa barulheira dentro do vagão do metrô é a comprovação que a animação está nas alturas”, completou.