Estreia do The Voice Kids leva jurados e público às lágrimas

O reality musical The Voice Kids voltou a ser exibido neste domingo (5), na Globo/TV Bahia, e virou assunto nas redes sociais, chegando ao primeiro lugar do trendig topics do Twitter no Brasil. O time de técnicos baianos e o público foram à lágrimas com as performances dos cantores mirins que disputaram uma vaga na quinta temporada do programa.

Um dos destaques da estreia foi o cantor carioca Kauê Penna, 13 anos, que interpretou a música Run to You de Whitney Houston (1963-2012). Último a se apresentar, Kauê fez todos os jurados virarem a cadeira para sua performance - Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone e Simaria. "Você é uma das coisas mais lindas que eu já vi nesse programa. A sua voz é algo sobrenatural", elogiou Simone.

Comovida, Claudia Leitte não conteve as lágrimas. "Eu e Brown estamos nesse programa desde o começo e em todas as edições eu nunca senti o que eu senti agora te ouvindo cantar. Estou honrada de estar aqui nessa tarde de domingo, tendo a honra de ouvir um cantor com essa qualidade", disse a cantora.

Outro destaque do The Voice Kids foi a cantora baiana Analu Sampaio, 11 anos, de Vitória da Conquista. Extrovertida e fã de Elis Regina (1945-1982), a participante cantou Madalena, que ficou marcada na voz de sua ídola, e encantou Carlinhos Brown e Claudia Leitte, que a abraçou em seu time. Analu já fez parte do show de calouros de Raul Gil, no SBT, durante quatro anos e desde pequena exaltava letras da MPB.

(Foto: TV Globo/Divulgação) (Foto: TV Globo/Divulgação) Analu é baiana de Vitória da Conquista Simaria tirou o sapato para acompanhar apresentação de Kauê (Foto: TV Globo/Divulgação) (Foto: TV Globo/Divulgação)