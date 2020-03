Estreia dos filmes sobre o caso Von Richthofen é adiada

Os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, sobre o caso Von Richthofen, teve sua estreia adiada por conta da pandemia do novo coronavírus. Previsto para chega às telas no dia 19 de março, o longa deve estrear em 2020, mais ainda sem data definida. "A saúde e o bem-estar do público são prioritários para a Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes", afirmaram em nota os produtores, acrescentando que lamentam por qualquer desconforto.

Com roteiro de Ilana Casoy e Raphael Montes, os filmes são baseados nos autos do julgamento de Suzane von Richthofen, Daniel e Cristian Cravinhos pelo assassinato dos pais de Suzane, Marísia e Manfred. Os longas vão estrear juntos, apresentando a visão de Suzane (Carla Diaz) e de Daniel (Leonardo Bittencourt) para a história que chocou o país.

Antes do assassinato dos pais de Suzane, o jovem casal namorou durante pouco mais de três anos. No elenco estão também Allan Souza Lima (Cristian Cravinhos), Kauan Ceglio (Andreas von Richthofen), Leonardo Medeiros (Manfred von Richthofen), Vera Zimmermann (Marísia von Richthofen), Debora Duboc (Nadja Cravinhos), Augusto Madeira (Astrogildo Cravinhos), entre outros.