Estreia segunda temporada de O Melhor do Brasil é o Brasileiro

A criatividade brasileira é destaque mais uma vez na segunda temporada da série O Melhor do Brasil é o Brasileiro, que estreia nesta terça (10), na GloboNews. Desta vez, o repórter Pedro Neville percorreu os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná e Bahia atrás de pessoas que colocam boas ideias em prática.

Serão quatro episódios: Um Brinde à Criatividade Brasileira, A Arte de Quem faz Muito com Pouco, Criei meu Emprego e Criatividade Além da Arte. “Nessa segunda temporada temos ótimos personagens e invenções bem inusitadas. Quem poderia pensar que uma cerveja pode ajudar a controlar o diabetes? Pois apresentaremos o grupo de pesquisadores universitários em Guarapuava, no Paraná, que desenvolveu a bebida”, conta Neville.

O programa também mostra o aplicativo de goleiro de aluguel, que conecta peladeiros a pessoas dispostas a encarar o gol; e o trabalho que está sendo desenvolvido para que o Museu Nacional remonte parte do acervo com impressões em 3D, usando as cinzas do incêndio. Já o rei das engenhocas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul inventou, entre outras criações a partir de sucata, uma pequena manivela capaz de recarregar celular.

Serviço

O quê: O Melhor do Brasil é o Brasileiro

Onde: GloboNews

Quando: Terça, dia 10 de setembro, às 21h30