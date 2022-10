Estrela da música country, Loretta Lynn morre aos 90 anos

A cantora country Loretta Lynn morreu nesta terça-feira (4). A morte foi confirmada pela família da artista americana "Nossa preciosa mãe, Loretta Lynn, faleceu pacificamente nesta manhã, 4 de outubro, enquanto dormia em casa em seu amado rancho em Hurricane Mills", diz o comunicado.

Loretta Webb, nome real da cantora, começou sua carreira nos anos 60. Filha de um operário de minas de carvão, ela cresceu na zona rural do estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Em quase 60 anos cantando, já lançou mais de 70 discos e ganhou um prêmio especial do Grammy por sua carreira, em 2010. Ela gravou 70 músicas que chegaram às paradas de country nos EUA. Entre os temas de suas letras, sempre se destacaram versos sobre mulheres fortes e independentes.

Casamento aos 13 anos

Na infância, ela cantou na igreja e em concursos locais de canto. Aos 13 anos, ela se casou com o empresário e produtor Oliver "Mooney" Lynn, com quem teve quatro filhos. Eles ficaram casados até a morte dele, em 1996.

A carreira da cantora começou quando ela tinha 23 anos e passou a se apresentar em casas de show no estado americano de Washington, acompanhada da banda de seu irmão, Jay Lee Webb. Em 1960, lançou sua primeira música I'm a Honky Tonk Girl. Os dois maiores hits vieram no fim da década de 1960: Fist City e Coal Miner's Daughter.

Essa última também deu nome ao filme sobre a vida da cantora, lançado em 1980. Chamado no Brasil de O Destino Mudou Sua Vida, o longa deu o Oscar de Melhor Atriz para Sissy Spacek, que interpretou Loretta. O roteiro era baseado na biografia lançada em 1975.

Na década de 70, Loretta teve outros sucessos, com After the Fire Is Gone (1971), Lead Me On (1971), Louisiana Woman, Mississippi Man (1973), As Soon as I Hang Up the Phone (1974) e Feelins'(1974).

Nos anos 80 e 90, Loretta gravou menos discos e se dedicou mais às turnês. Um dos projetos de mais destaque foi feito com as cantoras Tammy Wynette e Dolly Parton, chamado de Honky Tonk Angels.

Em 2004, Lynn fez uma parceria com Jack White (então vocalista e guitarrista do White Stripes) e lançou "Van Lear Rose". O disco rendeu turnê e prêmios, incluindo duas estatuetas no Grammy. Em 2007, ela gravou novamente, desta vez com produção de sua filha Patsy Lynn Russell. O disco mais recente dela se chama "Full Circle" e foi lançado em 2016.