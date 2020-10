Estrela de 'As Branquelas' virou atriz pornô: 'Menos degradante que Hollywood'

Conhecida por seus papéis na série "O Mundo É dos Jovens", da Disney, e no filme "As Branquelas", a atriz Maitland Ward agora atua em filmes pornográficos. A mudança de campo ocorreu pela atriz considerar a indústria de entretenimento adulto menos degradante que Hollywood.

"Hollywood se tornou limitadora e chata para mim", disse em entrevista ao jornal Dayly Star. "Eu não queria que minhas únicas opções fossem fazer a 'soccer mom [mãe de meia idade]' em um seriado ou viver exclusivamente de um papel que desempenhei na minha juventude", disse.

"Hollywood é degradante para as mulheres com mais de 35 anos. A menos que você seja Jennifer Aniston ou outra pessoa super famosa, eles não querem ver você como sexy ou erótico", opinou.

A atriz diz que muitas pessoas lhe procuram para dizer que seus sonhos de adolescência virarem realidade. Ela afirma ainda que se sente "empoderada" com a experiência em filmes adultos.

"Eu nunca teria sido capaz de estar tão confortável em minha própria pele e com minha sexualidade se não fosse por minha jornada com filmes adultos. A pornografia também celebra muito mais os corpos das mulheres. O mainstream exige que todos sejam apenas palitos. O pornô celebra todos os tamanhos, e as curvas, mais do que serem apreciadas, são procuradas", defendeu.