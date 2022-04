Estrela do fisiculturismo, Cedric McMillan morre aos 44 anos

Um dos nomes mais conhecidos do fisiculturismo mundial, Cedric McMillan morreu aos 44 anos. O americano teve como principal título o Arnold Classic 2017, competição anual de bodybuilders organizada pelo ator Arnold Schwarzenegger. Ele deixa a esposa e quatro filhos.

A causa da morte não foi divulgada oficialmente. Mas, segundo o site Generation Iron, McMillan sofreu um ataque cardíaco enquanto estava em uma esteira.

O americano passou os últimos dois anos afastado do circuito de competições de fisiculturismo, em decorrência de lesões e outros problemas de saúde. Sua última aparição em torneios foi no Arnold Classic 2020, quando ficou no sexto lugar.

McMillan deu início à sua carreira profissional em 2009, após vencer o torneio de fisiculturismo NPC National Championship. Ele também disputou o Mr. Olympia, e ficou em sétimo em 2016 e em 2019.

“Muito triste com a notícia da morte do Cedric McMillan, uma pessoa incrível, um pai de família, um herói e um bodybuilder. Competi com ele por mais de 10 anos e sempre tivemos momentos ótimos nos bastidores e ensaios. Ele amava a vida e o esporte. Descanse em paz, irmão!”, lamentou o também fisiculturista Steve Kuclo, amigo de McMillan.