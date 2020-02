Estruturas do Carnaval devem ser desmontadas até dia 11 de março

As estruturas erguidas para o Carnaval, como camarotes, praticáveis, arquibancadas e postos operacionais, deverão ser desmontadas até o dia 11 de março. O prazo estipulado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) visa garantir a segurança da população e a recuperação de áreas públicas nos circuitos oficiais da folia.

Após a desmontagem, cada empresa responsável pelas estruturas terá dez dias para recuperação de áreas públicas que tenham sido danificadas.. As notificações já foram entregues aos camarotes, e a multa para quem descumprir a determinação é de R$2.281,16 por dia de atraso. As medidas seguem as normas do Decreto 20.505/2009.

Neste ano, 21 camarotes privados foram licenciados pela Sedur. São eles o Via Folia, Harém, Planeta Band, Salvador, Skol, Mirante de Ondina, VillaMix, Pier 345, Camarote.com, Expresso 2222, Nana, Club, Espaço Folia, Casa da Barra, Espaço Universitário 2020, Camarote da Veveta, Mirante do Gigante, Cabana da Barra, Premier e Sunset (todos estes na Barra/Ondina) e o Camarote Espaço Folia, no Campo Grande.

