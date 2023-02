Estruturas do Carnaval devem ser desmontadas até dia 4 de março

As empresas responsáveis pelos camarotes, praticáveis, arquibancadas e postos operacionais usados no Carnaval de Salvador devem desmontar as estruturas até o dia 4 de março. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), que fiscalizará o desmonte, vai atuar para garantir a segurança da população e a recuperação das áreas públicas nos circuitos oficiais da festa.

De acordo com odecreto 20.505/2009, após a desmontagem, é concedido mais dez dias para recuperação de áreas públicas que tenham sido danificadas. As notificações já foram entregues aos camarotes, e a multa para quem descumprir a determinação é de R$2.281,16 por dia de atraso.

“Nossas equipes atuam antes, durante e depois do Carnaval para garantir o sucesso da festa. Estaremos acompanhando de perto o desmonte para nos certificar de que o processo será seguro e todos as áreas públicas que foram danificadas sejam recuperadas”, explica o diretor de fiscalização da Sedur, Alexandre Tinôco.

Neste ano, 20 camarotes foram licenciados pela Sedur: Salvador, Brahma Salvador, Ponto Com, do Prefeito, Mirante de Ondina, Red Burg, Casa da Barra, Ronda Folia, Club, Harém, Villa 2023, Mirante do Gigante, Planeta Band Othon, Universitário 2023, Traz os Montes, Expresso 2222, Pier 345, Cabana da Barra (todos estes na Barra/Ondina) e o Camarote da Polícia Militar (Campo Grande e Barra/Ondina).