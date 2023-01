Estruturas para o Carnaval começam a ser montadas no Circuito Barra-Ondina

Para quem precisa ver para crer, agora já é possível constatar que é real e oficial: o Carnaval vem aí depois de dois anos de espera. Faltando um mês para o início da folia, as estruturas dos camarotes e das tendas de fiscalização, que podem ser vistas no Circuito Dodô (Barra-Ondina), já estão chamando a atenção dos trabalhadores e dos moradores da região.

assistente técnico de telecomunicações Edval Ferreira, 70, trabalha em Ondina e aponta que a montagem das estruturas já está mexendo com a rotina das pessoas que vivem ou transitam pelo local. No entanto, ele encara a situação com bons olhos. “É uma coisa provisória. Para fazer uma coisa, tem que sacrificar outra. Vale a pena não só para mim, mas para todo mundo. Isso é questão de só entender o espírito da coisa”, afirma.

Vendo como uma oportunidade de geração de empregos, Edval destaca a esperança que a festa traz para os trabalhadores. “A pior coisa que tem é um pai de família acordar numa segunda-feira e não ter para onde ir. [No Carnaval], ele vai acordar e saber que tem um lugar para ele trabalhar, seja para ganhar bem ou ganhar pouco, mas tem um lugar para onde ele vai”, reitera.

Morador da região, o militar das Forças Armadas, Washington Serra, 70, pensa de maneira diferente de Edval. Contrário a realização do Carnaval pelos casos de violência e por não enxergar mais beleza no evento em relação a edições passadas, ele se diz indiferente à organização da festa. “Não estou nem preocupado com as estruturas. Não faz diferença, porque eu não vou”, enfatiza.

Já a moradora e contadora Elen Santana, 42, afirma que é sempre um incômodo testemunhar a montagem das estruturas, mas que já está acostumada. “É chato, porque vai atrapalhar o trânsito, faz barulho e vai começar a sujeirada que fica do Carnaval, mas fazer o quê?”, reclama.

Para garantir o ordenamento e segurança da festa através da inspeção e acompanhamento da montagem das estruturas de camarotes e praticáveis, a Operação Pré-Carnaval no Circuito Dodô (Barra-Ondina) foi iniciada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) na última sexta-feira (13).

Durante a vistoria, os técnicos orientam os responsáveis sobre algumas regras que garantem o ordenamento da cidade, como a não ocupação dos espaços públicos para evitar comprometer a circulação dos pedestres, a importância de se cumprir o horário de carga e descarga, além da obrigatoriedade da recomposição de possíveis áreas danificadas em decorrência da montagem.

Os fiscais também alertam para a necessidade de uma série de critérios essenciais para o funcionamento das estruturas, como os equipamentos de proteção contra incêndio, se o sistema de aterramento foi efetuado de forma adequada, rota de fuga e itens como sinalizadores, balizadores e extintores.

A orla de Ondina recebe a estrutura dos camarotes (Foto: Árisson Marinho)

O diretor de Fiscalização da Sedur, Alexandre Tinôco, ressalta que, para garantir o bom andamento do Carnaval, as equipes atuam ininterruptamente no pré e pós festa. “O trabalho da Sedur começa antes e se mantém durante e depois do carnaval. Fiscalizamos todas as estruturas montadas nos circuitos da folia, com intensificação às quartas e sábados. Estamos nos preparando para realizar o maior e melhor carnaval de todos os tempos”, pontuou.

Uma vez que os pequenos transtornos causados pela montagem das estruturas são inevitáveis, há quem não se preocupe só pense nas vantagens que virão com a folia que promete ser a maior de todos os tempos. Esse é o caso das recepcionistas de um laboratório situado em Ondina, Yasmin Santos, 30, Edilene Menezes, 51, e Caiane Delami, 22.

“Quase não dá para ouvir o barulho de lá de cima, do segundo andar do laboratório. E a sala é de frente, mas não incomoda. Não dá nem para ouvir”, relata Yasmin.

Para Caiane, ver as estruturas começando a se erguer já causa alegria pelos dias que estão por vir. “Estamos super felizes, empolgadíssimas para o Carnaval e para as várias folgas. Qualquer coisa vou ficar aqui, hospedada no trabalho para curtir”, brinca.

O Carnaval de Salvador vai acontecer entre os dias 15 e 21 de fevereiro de 2023. Para aquecer os foliões, no fim de semana anterior ao início da festa de rua, dia 11 e 12 de fevereiro, acontecem o Furdunço e o Fuzuê, que já tiveram atrações divulgadas pela Prefeitura.



*Com orientação da subeditora Fernanda Varela