'Estudamos a equipe deles', conta Goulart, autor de gol do Bahia

Ele não escutou o apito inicial de dentro do campo, mas foi o cara do jogo. Ricardo Goulart deixou o banco de reservas no segundo tempo para garantir o triunfo do Bahia por 1x0 contra o Jacuipense, na noite deste domingo (15), no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

"Fico muito feliz de poder ajudara a equipe com o gol. Quero agradecer à torcida que compareceu e a Deus pelo futebol", comemorou Ricardo Goulart, em entrevista à TVE Bahia. O gol diante do Jacuipense foi marcado de cabeça, aos 37 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio de Biel.

O meia-atacante anotou o segundo gol dele na temporada. Na última quarta-feira (11), ele já havia marcado no triunfo por 3x1 contra o Juazeirense, em Pituaçu, na estreia do Baiano, quando foi titular. Goulart não falou apenas do próprio desempenho, mas também elogiou a forma como o Bahia se portou diante do Jacuipense.

"Estudamos a equipe deles. Nossa equipe se comportou muito bem. Esse estadual é muito disputado. Nenhum jogo vai ser fácil. Fico feliz pelo meu desempenho individual", disse, em entrevista à Rádio Metrópole

"Estamos abrindo uma quinta semana, e cada jogo é um ajuste. Sabemos que quando começam os jogos oficiais temos que buscar os resultados em busca do triunfo. A equipe está no caminho certo e comprando a ideia do professor", completou Ricardo Goulart.

O Bahia volta a campo na quarta-feira (18), às 21h30, contra o Atlético de Alagoinhas, na Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano.